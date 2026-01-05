ملا بختیار به عنوان شخصیت مستقل برای سمت ریاست جمهوری عراق نامزد شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یکی از رهبران سابق اتحادیه میهنی کوردستان، به عنوان شخصیت مستقل برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق، نامزد شد.

امروز دوشنبه ۵ ژانویه، گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که ملا بختیار، از رهبران سابق اتحادیه میهنی کوردستان، به عنوان شخصیت مستقل برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق، نامزد شد.

او در پیامی اعلام کرد که اگر پارت دموکرات واتحادیه میهنی کوردستان در مورد یک کاندید واحد به توافق برسند، از نامزدی انصراف می‌دهد. همچنین توضیح داد که برای حل مسائل بین اتحادیه میهنی و پارت دموکرات و دوستان آنها، نامزد شده است.

ملا بختیار گفت در صورتیکه اتحادیه میهنی و پارت دموکرات کوردستان در مورد یک کاندید واحد به توافق نرسند، او می‌تواند کاندید کمک کننده مشترک این احزاب و حامیان آنها باشد.

ملا بختیار که اسم اصلی او حکمت محمد کریم است در ۲۰ اوت ۱۹۵۴ در خانقین به دنیا آمده است. او از رهبران سابق اتحادیه میهنی کوردستان است و در آن حزب سمت‌های سیاسی بالا از جمله دبیر دفتر سیاسی و مسئول دفتر سازمان‌های دموکراتیک را داشته است.

او در سال ۱۹۷۰ میلادی به (کومله مارکسیست لنینیست کوردستان) پیوسته و در سال ۱۹۷۴ وارد قیام ایلول شده است.

ب.ن