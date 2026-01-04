برگزاری مراسمی شایسته در ۳۸مین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه
اربیل (کوردستان۲۴) – در حلبچه برای برگزاری سالگرد بمباران شیمیایی آن شهر زمینهسازی میشود و استاندار میگوید که امسال مراسم شایستهای برگزار خواهند کرد.
یکشنبه ۴ ژانویه استانداری حلبچه در بیانیهای اعلام کرد: در نشست استاندار و جهات مربوطه استان، زمینهسازی برای برگزاری مراسم ۳۸مین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه در دستور کار قرار گرفت.
در بیانیه آمده است که برنامه کلی برای برگزاری مراسم سالگرد در روز ۱۶ مارس، بررسی شده و بر برگزاری یک مراسم شایسته تاکید شده است، به طوریکه ابعاد بینالمللی و حقوقی آن فاجعه و حقوق مشروع مردم منطقه را بازتاب دهد.
بیانیه تاکید کرده است که چند پیشنهاد جدید هم برای برگزاری شایسته مراسم مطرح شدهاند.
هر سال در روز ۱۶ مارس در استان حلبچه و تمام شهرها و مناطق اقلیم کوردستان، مراسم سالگرد بمباران شیمایی حلبچه برگزار میشود.
پارلمان کوردستان به این مناسبت روز ۱۶ مارس هر سال را تعطیل رسمی اعلام کرده است.
در ١٦ مارس ١٩٨٨، جنگندههای رژیم بعث شهر حلبچه را بمباران شیمیایی کردند که در اثر آن حدود پنج هزار نفر شهید و ١٠ هزار نفر دیگر مصدوم شدند.
ب.ن