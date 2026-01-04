کتاب «مسعود بارزانی مرد صلح» در نمایشگاه بینالمللی قاهره
اربیل (کوردستان۲۴) – کتابی به زبان عربی در نمایشگاه بینالمللی قاهره منتشر شد که دیدگاهها و مواضع پرزیدنت بارزانی درباره مسائل مهم را مورد توجه قرار داده و نگرش صلحطلبانه ایشان را برجسته میکند.
کتاب «مسعود بارزانی مرد صلح» نوشته شیرکو حبیب در نمایشگاه بینالمللی قاهره عرضه شد.
این کتاب به زبان عربی نوشته شده و توسط موسسه پژوهشی «ام الدنیا» چاپ شده است.
کتاب از ۹۲ صفحه تشکیل شده و دربرگیرنده ۱۷ مصاحبه مهم با پرزیدنت مسعود بارزانی است.
پرزیدنت بارزانی در این مصاحبهها، به عنوان نماد صلحطلبی مردم خود و گذشت و همزیستی نمایان میشود. همچنین نظراتی دقیق در مورد عراق مطرح میکند، به طوریکه حقوق همه جوامع بر مبنای قانون اساسی رعایت شود.
این کتاب مواضع پرزیدنت بارزانی درباره اختلافات اقلیم کوردستان و بغداد، آینده اقلیم کوردستان، سازوکار ریشهکن کردن تروریسم، توافق سایکس – پیکو و مردود دانستن دخالت در امور عراق را مورد توجه قرار میدهد.
پرزیدنت بارزانی در این مصاحبهها با استفاده از اصطلاح «اقلیتها» به جای جوامع، مخالفت میکند و میگوید:«صد سال گفتوگو از یک ساعت جنگ بهتر است.»
پرزیدنت بارزانی همچنین بر موضع ثابت و تغییرناپذیر خود درباره تغییر هویت کرکوک و اعتقاد کامل به حاکمیت قانون و موسسات قانونی و رد گذشت از حقوق مردم کورد، تاکید کرده است.
در بخشی دیگری از این کتاب روابط مصر و اقلیم کوردستان مورد توجه قرار گرفته و یک ضمیمه تصویری ۱۶ صفحهای دارد که در آن تصویر پرزیدنت بارزانی و حسنی مبارک، رئیسجمهور پیشین مصر به چشم میخورد.
شیرکو حبیب، نویسنده کتاب، نماینده پارت دموکرات کوردستان در کشور مصر است.
ب.ن