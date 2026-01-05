پرزیدنت بارزانی از رئیس مؤسسه‌ی آشوری‌ها برای عدالت در آمریکا استقبال کرد

2 ساعت پیش

امروز دوشنبه، 5 ژانویه 2026 (15 دی 1404 )، در اطلاعیه‌ای، بارگاه بارزانی اعلام کرد که در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی از سام دِرمو، رئیس مؤسسه‌ی آشوری‌ها برای عدالت در آمریکا، استقبال کرده است.

در اطلاعیه‌ی بارگاه بارزانی آمده است که در این دیدار، سام دِرمو، از نقش پرزیدنت بارزانی در حمایت مستمر از اقوام دینی و ملی تقدیر کرد و همچنین از پشتیبانی پرزیدنت بارزانی در افتتاح یادمان شهید آشوری که روز گذشته سنگ بنای آن گذاشته شد، سپاسگزاری کرد و این پروژه را تاریخی توصیف کرد.

پرزیدنت بارزانی نیز به نوبه‌ی خود، پشتیبانی خود را از آشوری‌ها و تمامی اقوام دیگر تکرار کرد و اشاره کرد که در دوران شیخ عبدالسلام بارزانی و شیخ احمد بارزانی به حفظ برابری و عدالت حقوق ملیت‌ها و ادیان مختلف کوردستان اهمیت داده شده است.

همچنین، وضعیت سیاسی عراق و منطقه و تغییرات کلی منطقه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.