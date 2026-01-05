پارت دموکرات کوردستان کاندیدهای خود را برای پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرد
پارت دموکرات کوردستان، فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی کنونی عراق، و نوزاد هادی را به عنوان نامزد این حزب برای پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرد.
بر اساس اطلاعاتی که کوردستان۲۴ از یک منبع عالیرتبه و شاخهوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارتی دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، دریافت کردهند، فؤاد حسین و نوزاد هادی به عنوان نامزدهای پارت دموکرات کوردستان معرفی شدهاند.
روند نامزدی برای پست ریاست جمهوری عراق از روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴ )، آغاز شده بود و تا لحظهی بستهشدن درها، بیش از ۴۵ نفر برای این مقام اعلام آمادگی کردند. پس از بررسی و تأیید صلاحیت نامزدها، لیست نهایی به طور رسمی اعلام خواهد شد.
طبق مادهی ۷۲ قانون اساسی عراق، پارلمان پس از انتخاب هیئت رئیسهی خود، ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیس جمهور جدید کشور را انتخاب کند. رئیس جمهور منتخب نیز وظیفه دارد نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمان را، که طبق عرف سیاسی سهمیهی شیعیان است، برای تشکیل دولت فدرال جدید مأمور کند.
فؤاد حسین کیست؟
فؤاد محمد حسین بگ در سال ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ ) در شهر خانقین متولد شد. او در سال ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ ) به عضویت اتحادیهی دانشجویان کوردستان درآمد و در سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ )، تحصیلات خود را در رشتهی زبان انگلیسی از دانشکدهی تربیت معلم دانشگاه بغداد به پایان رساند. فؤاد حسین در سال ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ ) به نیروهای پیشمرگه پیوست و پس از شکست انقلاب ایلون در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ )، به هلند پناهنده شد. در سال ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵ )، به سمت دبیر انجمن دانشجویان کوردستان در خارج از کشور رسید و در سال ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ ) به عنوان معاون رئیس انستیتوی کورد در پاریس فعالیت کرد. وی در سال ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ ) از اتحادیهی میهنی کوردستان خارج شد و به عنوان یک شخصیت سیاسی مستقل به کار خود ادامه داد.
فؤاد حسین در سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۶۳ تا ۱۳۷۴ ) به عنوان استاد در آکادمی علوم اجتماعی تدریس میکرد. پس از سقوط رژیم سابق عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ )، به عراق بازگشت و در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شد و بر تدوین برنامهی درسی نظارت داشت. با تأسیس ریاست اقلیم کوردستان در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ )، او رئیس دیوان ریاست اقلیم کوردستان شد و تا سال ۲۰۱۸ در این سمت باقی ماند. وی همچنین در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵ ) مدیر اجرایی سازمان پناهندگان دولتی و در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ ) مدیر دفتر خاورمیانه برای تحقیقات و آموزش بود. در کابینهی عادل عبدالمهدی، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ )، وزیر دارایی عراق بود و از سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ ) تاکنون نیز به عنوان وزیر امور خارجهی عراق فعالیت میکند.
او در کنگرههای اپوزیسیون عراق از جمله کنگرهی بیروت در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰ )، کنگرهی اپوزیسیون عراق در وین در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ )، کنگرههای واشنگتن و پیرمام در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ ) و کنگرهی لندن در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ ) حضور داشت. فؤاد حسین، علاوه بر زبان کردی، به زبانهای عربی، انگلیسی و هلندی مسلط است و دارای مدرک دکترای روابط بینالملل است.
نوزاد هادی کیست؟
نوزاد هادی مولود محمد، مهندس و سیاستمدار برجستهای از اقلیم کوردستان است که در طول سالها در چندین پست عالی حزبی و دولتی خدمت کرده است. او در سال ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ ) در شهر اربیل به دنیا آمد. نوزاد هادی تحصیلات آکادمیک خود را در رشتهی مهندسی به پایان رساند و در سال ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ ) مدرک کارشناسی مهندسی برق را از دانشگاه صلاحالدین در اربیل کسب کرد. وی به زبانهای کردی، عربی، انگلیسی و فارسی مسلط است و متأهل است و سه پسر و یک دختر دارد.
او در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ ) به صفوف پارتی دموکرات کوردستان پیوست و کارنامهی سیاسی خود را به شرح زیر آغاز کرد:
- در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ )، به عنوان مهندس در دفتر مرکزی رسانهای پارتی دموکرات کوردستان، به ویژه در رادیوی "دهنگی کوردستان" و تلویزیون "کوردستان"، فعالیت کرد.
- از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ )، در کابینهی سوم دولت اقلیم کوردستان، پست معاونت وزارت حمل و نقل و ارتباطات را بر عهده داشت.
- از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ )، به مدت ۱۵ سال به عنوان استاندار اربیل خدمت کرد. در دوران تصدی او، اربیل شاهد تغییرات گستردهای بود و بیش از ۱۴ هزار پروژه با بودجهای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار اجرا شد.
- در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ )، پس از کنارهگیری از سمت استانداری، به عنوان مشاور نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، مشغول به کار شد.
- بر اساس برخی گزارشها، او در حال حاضر وزیر مهاجرت و پناهندگان در دولت اقلیم کوردستان است.
پستهای حزبی:
- در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ )، نمایندهی دوازدهمین کنگرهی پارتی دموکرات کوردستان بود.
- در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ )، در سیزدهمین کنگرهی پارتی، به عنوان عضو شورای رهبری انتخاب شد.
- در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ )، در چهاردهمین کنگرهی پارتی، به عضویت کمیتهی مرکزی انتخاب شد و سپس به عضویت دفتر سیاسی پارتی درآمد.
- او مسئولیت دفتر سازماندهی استان موصل (نینوا) را بر عهده دارد و برای تقویت جایگاه پارتی در این منطقه فعالیت میکند.
نوزاد هادی به عنوان یکی از شخصیتهای سیاسی شناخته میشود که در دوران فعالیت خود، به ویژه در سمت استانداری اربیل، نقش چشمگیری در توسعهی این شهر ایفا کرده است.