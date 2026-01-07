الهام احمد از دولت سوریه خواست برای حل مسائل «در مسیر درست و عقلانی» گام بردارند
اربیل (کوردستان۲۴) – مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، میگوید که وزارت دفاع سوریه، علیه کوردها اعلام جنگ کرده است و از مقامات دولت سوریه خواست که برای حل مسائل در مسیر درست و عقلانی، گام بردارند.
امروز چهارشنبه ۷ ژانویه، الهام احمد، مسئول روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد و نوشت:«وزارت دفاع سوریه، علیه محلههای شیخ مقصود و اشرفیه اعلام جنگ کرده است که محل سکونت شهروندان غیرنظامی است.»
وی افزود:«وزارت دفاع، اقدام به کشتار جمعی علیه کوردها را اعلام کرده است، مردمانی که تحت ستم رژیم سابق بودهاند، و بیشتر ساکنان آن محلهها از اهالی عفرین هستند و به اجبار آواره شدهاند.»
همچنین توضیح داد:«این محلهها در محاصره شدید نیروهای وابسته به وزرات دفاع بودهاند و به رغم پایبندی کوردها به توافق ۱ آوریل، طرف مقابل به آن پایبند نبوده است. با وجود تماس مستمر ما برای انجام مذاکرات، اما وزارت دفاع حاضر به گفتوگو نیست.»
مسئول روابط خارجی نیروهای سوریه دموکراتیک از مقامات دولت سوریه خواست که در برابر رویدادها با احساس مسئولیت عمل کنند و برای حل مسائل در مسیر درست و عقلانی و گفتوگو گام بردارند و از جنگ و درگیری و آنچه در گذشته بر سر سوریها آمده است، پرهیز کنند.»
همچنین از مردم سوریه خواست که از این تنشها فاصله بگیرند و از حق طرفداری کنند و جنگ را مردود شمارند.
ب.ن