دولت بریتانیا تلفن همراه پناهجویان غیرقانونی را بازرسی می‌کند

2 ساعت پیش

دولت بریتانیا تدابیر سخت‌گیرانه‌ای را در برابر پناه‌جویان اتخاذ می‌کند و تلفن همراه تمامی کسانی را که به‌صورت غیرقانونی به این کشور می‌رسند، بازرسی خواهد کرد.

دولت بریتانیا تصمیم جدیدی را درباره‌ی پناه‌جویانی صادر کرده است که از طریق قایق‌های کوچک از فرانسه به بریتانیا عبور می‌کنند. بر اساس این تصمیم، پلیس بریتانیا از اختیارات کامل برخوردار شده است تا بی‌درنگ تلفن همراه پناه‌جویانی را که به سواحل این کشور می‌رسند، بازرسی کند.

دلۆڤان احمد، خبرنگار کوردستان ۲۴ در لندن، گفت: «این اقدام جدید تنها شامل بازرسی تلفن همراه نمی‌شود، بلکه پلیس مجاز است دهان پناه‌جویان را نیز بازرسی کند تا مطمئن شود سیم‌کارت و کارت حافظه‌ای را در دهان خود پنهان نکرده‌اند.»

هدف اصلی دولت بریتانیا از این تصمیم، دستیابی به اطلاعاتی درباره‌ی قاچاقچیان و کشف سرنخ‌هایی از شبکه‌هایی است که اقدام به انتقال غیرقانونی پناه‌جویان می‌کنند. قاچاقچیان اغلب خود را پناه‌جو نشان می‌دهند و با مردم عادی آمیخته می‌شوند و دولت می‌خواهد از طریق داده‌های موجود در تلفن‌های همراه این افراد را شناسایی کند.

درباره‌ی حق اقامت نیز اشاره شد؛ حتی اگر به پناه‌جویی حق پناهندگی اعطا شود، باید به مدت ۲۰ سال منتظر بماند تا حق اقامت دائم به او داده شود. این اقدام، فشاری برای کاهش تعداد کسانی به شمار می‌رود که به‌صورت غیرقانونی راهی بریتانیا می‌شوند. این حرکت پس از آن انجام می‌شود که اکثر پناه‌جویان پیش از رسیدن، تلفن‌های همراه خود را به داخل آب پرتاب می‌کنند یا اطلاعات آن را پاک می‌کنند تا مسیر سفر و ارتباطاتشان فاش نشود.

در پایان این گزارش تأکید شد، وضعیت پناه‌جویان در بریتانیا بسیار دشوار شده است و تدابیر قانونی روز به روز سخت‌تر می‌شوند، به‌ویژه برای پناه‌جویانی که از مناطق رانیە، پشدر، بیتوێن و دیگر مناطق اقلیم کوردستان به‌صورت غیرقانونی مهاجرت می‌کنند.