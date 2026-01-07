دیدبان حقوق بشر سوریه به مقامات این کشور: با همان رویکرد نژادپرستانه به کوردها حمله میکنید
دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۸ دی ۱۴۰۳)، در بیانیهای حملهی شدیدی را به مقامات سوریه وارد کرد و آنها را به انجام زنجیرهای از «جرائم فرقهای و پاکسازی نژادی» علیه اقلیتهای مختلف این کشور متهم ساخت.
بر اساس این بیانیه، دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرده است که این نیروها سابقهی سیاهی در هدف قرار دادن اقلیتها دارند که ابتدا با جرائم فرقهای آشکار علیه علویان در مناطق ساحلی آغاز شد، سپس همین سناریو را در برابر ساکنان دروزی در صحنایا و سویدا تکرار کردند و امروز نیز با همان رویکرد نژادپرستانه، کوردها را هدف قرار میدهند و به آنها حمله میکنند.
در پایان بیانیه آمده است که سوریه با تمامی اقلیتهایش قوی و پایدار باقی خواهد ماند.
این در حالی است که روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴ )، ستاد عملیات ارتش سوریه در بیانیهای به ساکنان محلههای شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب هشدار داد و اعلام کرد که تمامی مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در این مناطق، هدف نظامی مشروع ارتش سوریه قرار خواهند گرفت.
پس از هشدار وزارت دفاع سوریه، الهام احمد، مسئول روابط خارجی ادارهی خودمختار شمال و شرق سوریه، در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «وزارت دفاع سوریه، جنگ علیه محلههای شیخ مقصود و اشرفیه را که مملو از شهروندان غیرنظامی هستند، آغاز کرده است.»
وی همچنین اشاره کرد که وزارت دفاع جنگ نسلکشی علیه کوردها را اعلام کرده است؛ کوردها کسانی هستند که از ستم رژیم پیشین رنج میبردند و اکثر ساکنان این محلهها از مردم عفرین هستند که به اجبار آواره شدهاند.