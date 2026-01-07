مادورو ۱۱۳ تن طلا به سوئیس فرستاده است

مادورو برای رهایی کشورش از بحران اقتصادی، این میزان زیاد طلا را فروخته است

48 دقیقه پیش

بر اساس سوابق گمرکی دولت ونزوئلا، در سال‌های ابتدایی آغاز به کار نیکولاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور، او طلایی به ارزش ۵.۲۰ میلیارد دلار که معادل ۴.۱۴ میلیارد فرانک سوئیس است، به سوئیس فرستاده است.

دولت جدید ونزوئلا، چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴)، اطلاعات گمرکی این کشور را از ابتدای آغاز به کار نیکولاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور تا سال ۲۰۲۵ در خصوص صادرات طلا به سوئیس به‌عنوان پشتوانه‌ی اقتصادی ونزوئلا فاش کرده است.

بر اساس داده‌های گمرکی، در ۱۲ سال حکمرانی مادورو، ونزوئلا ۱۱۳ تن طلا به سوئیس فرستاده است. این یکی از بزرگترین معاملات فروش طلا در جهان است که مادورو برای رهایی کشورش از بحران اقتصادی، این میزان زیاد طلا را فروخته است.

رسانه‌های سوئیس این موضوع را تأیید و فاش کرده‌اند که این مقدار زیاد طلا که وارد سوئیس شده، از بانک مرکزی ونزوئلا سرچشمه گرفته است. این در حالی رخ داده که دولت ونزوئلا برای حمایت از اقتصاد خود طلا می‌فروخت.

سوابق گمرکی فاش کرده‌اند که ونزوئلا از سال ۲۰۱۷، زمانی که توسط اتحادیه‌ی اروپا تحریم شد، تا سال ۲۰۲۵ هیچ طلایی به سوئیس صادر نکرده است.

شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴ )، به فرمان مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیروهای ویژه‌ی این کشور با پشتیبانی هواپیماهای جنگی و بالگرد، پایتخت ونزوئلا را به‌شدت بمباران کردند. همچنین، عملیاتی ناگهانی را بر مکان اقامت نیکولاس مادورو انجام دادند و موفق شدند او و خانواده‌اش را دستگیر کنند.

همان روز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک کنفرانس خبری درباره‌ی حمله‌ی به ونزوئلا و دستگیری رئیس‌جمهور این کشور گفت: «به دستور من، نیروهای ما حمله‌ای بی‌سابقه را به پایتخت ونزوئلا انجام دادند.»

او همچنین گفت: «هدف حمله‌ی ما از بین بردن نیکولاس مادورو، دیکتاتور، و کشاندن او به دادگاه بود. او در شبی تاریک دستگیر شد و در نیویورک به اتهام تجارت مواد مخدر محاکمه خواهد شد.»

ترامپ به‌صراحت اعلام کرد: «ما کشور ونزوئلا را اداره خواهیم کرد تا زمانی که یک انتقال صلح‌آمیز و صحیح در قدرت اتفاق بیفتد؛ این خواسته‌ی ما برای مردم بزرگ آن کشور است.» او افزود: «ما تا زمانی که اوضاع تغییر کند و شرایط مناسب شود، در آنجا خواهیم ماند.» وی تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم درگیر این شویم که فرد دیگری جایگزین شود و در نهایت دچار همان وضعیت کنونی شویم.»

درباره‌ی بخش اقتصادی و نفت، ترامپ فاش کرد: «شرکت‌های بزرگ نفتی را به ونزوئلا خواهیم آورد تا زیرساخت‌های این کشور را بازسازی کرده و درآمدی برای آن کشور ایجاد کنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا درباره‌ی شیوه‌ی حمله گفت: «در این عملیات از نیروهای هوایی، زمینی و دریایی استفاده شد و ما برای موج دوم حملات که گسترده‌تر باشد، برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما نتیجه‌ی موج اول ما را خوشحال کرد و کافی بود.» او همچنین تأکید کرد که هیچ کارمند یا سرباز آمریکایی در این عملیات کشته نشده است.

ترامپ درباره‌ی سرنوشت مادورو پس از رسیدن به آمریکا اعلام کرد: «مادورو و همسرش ابتدا به نیویورک برده خواهند شد، اما سپس به شهر میامی منتقل می‌شوند. در همان‌جا محاکمه خواهند شد و مجازات قانونی خود را دریافت خواهند کرد.»

