روسیە در حال اعزام نیرو بە سوی ونزوئلا است

1 ساعت پیش

روزنامه‌ی وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که روسیه یک زیردریایی و چند کشتی را برای کمک و بازگرداندن یک کشتی قدیمی و نفت‌کش ونزوئلایی که با نام «بلا ۱» شناخته می‌شود، اعزام می‌کند. این اقدام، نقطه‌ی جدیدی برای ایجاد تنش میان آمریکا و روسیه خواهد بود.

روزنامه‌ی وال‌استریت ژورنال روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴)، گزارش داد که کشتی «بلا ۱» ونزوئلا بیش از دو هفته است که تلاش می‌کند از دست نیروهای آمریکایی فرار کند و پنهان شود. با وجود آنکه این کشتی به دلیل تحریم‌های آمریکا نتوانسته است از بندرهای ونزوئلا نفت بارگیری کند، اما آمریکا همچنان در چارچوب تحریم‌های اعلام شده، قصد دارد این کشتی را توقیف کند.

این روزنامه همچنین اشاره کرده است که گارد ساحلی آمریکا در اقیانوس اطلس به دنبال این کشتی است. این جستجو در چارچوب کمپین آمریکا برای توقیف نفت‌کش‌هایی است که تحت تحریم قرار دارند، به‌ویژه آنهایی که به‌صورت غیرقانونی نفت منتقل می‌کنند. همچنین، آنهایی که برای بازار سیاه روسیه کار می‌کنند، مشمول تحریم‌ها خواهند شد.

این روزنامه فاش کرد که خدمه‌ی کشتی ونزوئلا یک بار از دست نیروهای آمریکایی نجات یافته‌اند و نتوانسته‌اند آن را توقیف کنند. پس از آن، برای فرار از تلاش‌های آمریکا، نام کشتی را به «مارینرا» تغییر داده‌اند. همچنین، پرچم روسیه را بر روی کشتی نقاشی کرده‌اند و مالکیت آن را به روسیه منتقل کرده‌اند.

بر اساس گزارش روزنامه‌ی وال‌استریت ژورنال، روسیه از آمریکا خواسته است که از تعقیب این کشتی دست بردارد. هم‌زمان، وزارت امور خارجه‌ی روسیه اعلام کرده است: «با نگرانی وضعیت را پیگیری می‌کنند و این مشکل باید از طریق راهی مناسب با آمریکا حل شود.»

این روزنامه همچنین اشاره کرده است که ثبت کشتی تحت پرچم روسیه، از لحاظ حقوقی، تلاش آمریکا برای توقیف آن را پیچیده‌تر می‌کند.

در همین راستا، کارشناسان معتقدند هرگونه تلاش نیروهای آمریکایی می‌تواند دریچه‌ای را به روی واکنش‌های روسیه بگشاید و این امر منجر به تشدید تنش‌ها میان دو کشور خواهد شد. همچنین، این اقدام تأثیر منفی بر توافق میان روسیه و اوکراین نیز خواهد داشت، زیرا آمریکا به‌عنوان واسطه برای توقف جنگ میان دو کشور عمل می‌کند.

