نیروهای امنیت داخلی حملهی نیروهای مسلح را در تپه کاستیلو درهم شکستند
قسد تلاش نیروهای مسلح وابسته بە دولت را در دمشق شکست داده است
نیروهای امنیت داخلی حلب وابسته به (قسد) اعلام کردهاند که توانستهاند تلاش مسلحانهی وابسته به دولت دمشق را در تپه کاستیلو خنثی کنند.
چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴ )، بر اساس بیانیهی مرکز رسانهای نیروهای امنیت داخلی حلب وابسته به (قسد)، نیروهای آنها در خنثی کردن اولین تلاش نفوذ مسلحان وابسته به دولت دمشق به تپه کاستیلو موفق بودهاند.
این بیانیه همچنین اشاره کرده است که این حمله ساعت ۳:۰۰ بعدازظهر امروز با استفاده از تانک انجام شده است. امنیت حلب فاش کرده است که نیروها متحمل خسارات زیادی شدهاند و مجبور به فرار شدهاند و اجساد کشتهشدگان خود را در منطقه رها کردهاند.
همچنین اشاره شده است که نیروهای وابسته به دولت دمشق به توپباران محلههای آرام با استفاده از توپ و تانک ادامه میدهند. این بمبارانها مناطق لیرامون، شیخهان، سریان و اطراف آنها را دربرگرفته است.
نیروهای امنیت داخلی حلب نیز اعلام کردهاند که در نتیجهی این بمبارانها، تاکنون دو شهروند غیرنظامی زخمی شدهاند.