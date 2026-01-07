2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ارتش سوریه در محله‌‌های شیخ مقصود و اشرفیه حکومت نظامی اعلام کرد و شورای این محله‌های کوردنشین حلب، مردم را به مقاومت دعوت کرد.

ارتش سوریه اعلام کرد که ساعت ۳ عصر امروز چهارشنبه ۷ ژانویه، همه مسیرهای خروجی و ورودی محله‌‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب، مسدود می‌شوند و در آن محله‌ها حکومت نظامی اعلام می‌شود و فقط دو مسیر برای خروج غیرنظامیان باز می‌مانند.

از طرفی دیگر شورای محله‌های کوردنشین شیخ مقصود و اشرفیه، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:«حملات توپخانه‌ای به این محله‌ها و مردم غیرنظامی آغاز شده است و هدف از آن ایجاد رعب و وحشت و درهم شکستن اراده شهروندان است، اما باید برای حقوق و بقای ملت کورد، جنگید و دفاع کرد.»

همچنین از ساکنان این محله‌ها خواست که در کنار نیروهای آسایش از خانه‌های خود دفاع کنند و در همه سنگرها به حملات پاسخ بدهند.

شورای این محله‌ها خطاب به انظار عمومی و تمام بخش‌های کوردستان، اعلام کرد که نیروهای دولت سوریه با استفاده از سلاح‌های سنگین به محله‌های آنها حمله کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه نیز در بیانیه‌ای مقامات دولت سوریه را به ارتکاب «جنایات زنجیره‌ای فرقه‌ای و پاکسازی نژادی» علیه جوامع مختلف آن کشور متهم کرد و یادآور شد که نیروهایشان «تاریخی سیاه در حمله به جوامع علوی و دروزی، ثبت کرده‌اند و امروز هم با همان نگرش نژادپرستانه به مردم کورد حمله می‌کنند.»

به علت تنش بین نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای وابسته به دولت سوریه، به مدت دو روز مدارس و اماکن عمومی تعطیل شدند.

بر پایه آمار غیر رسمی در مدت ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر کشته شده و ده‌ها نفر دیگر مجروح شده‌اند، از جمله غیرنظامیان، زنان و کودکان.

ب.ن