رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان: تشکیل کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان در اولویت قرار دارد

3 ساعت پیش

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق اعلام کرد که هرچند مهلت نامزدی برای پست رئیس‌جمهوری به پایان رسیده است، اما در گفت‌وگو میان طرفین، به‌ویژه پارت دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی، باز است و اظهار داشت: اگر ما به توافق نرسیم، طرف سوم (شیعه و سُنی) رئیس‌جمهوری را تعیین خواهد کرد.

روز دوشنبه، ۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۵ دی ۱۴۰۴ )، شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، در برنامه‌ی "باس روژ" شبکه‌ی کوردستان۲۴، درباره‌ی پست رئیس‌جمهوری و گفت‌وگوها گفت: متأسفانه، نبود اجماع کوردی بر سر یک نامزد، باعث افزایش تعداد نامزدها شده است و این امر خطر تحمیل دخالت خارجی بر کسی را که رئیس‌جمهوری می‌شود، در آینده به وجود می‌آورد. او افزود: فردا، پارلمان عراق در نتیجه‌ی ارزیابی‌ها و گفت‌وگوهای میان خود، تعداد ۸۱ نامزد پست رئیس‌جمهوری عراق را کاهش خواهد داد.

شاخوان عبدالله درباره‌ی احتمال توافق پارت دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی گفت: هرچند مهلت نامزدی برای پست رئیس‌جمهوری به پایان رسیده است، اما باب گفت‌وگو میان طرفین، به‌ویژه پارت دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی، باز است. من مطمئن هستم که هر زمان این دو حزب به توافق برسند، حل و فصل مسئله‌ی نامزدها آسان خواهد شد، چه با کناره‌گیری باشد و چه با توافق بر سر یک نامزد مشترک.

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان همچنین تسریع کرد که آن‌ها از اتحادیه‌ی میهنی خواسته‌اند دولت اقلیم کوردستان را تشکیل دهند، زیرا از نظر آن‌ها، تشکیل دولت اقلیم کوردستان در اولویت اصلی قرار دارد. او افزود: قابل قبول نیست که دولت اقلیم پس از یک سال از انتخابات هنوز تشکیل نشده باشد و ما به فکر نهادهای دولت فدرال باشیم.

او همچنین هشدار داد که اگر کوردها در میان خود به توافق نرسند، طرف سوم که منظور او چارچوب هماهنگی و احزاب سُنی هستند، در تعیین این پست نقش ایفا خواهند کرد و این به معنای آن است که هر کس اکثریت پارلمان را به دست آورد، او رئیس‌جمهوری خواهد شد.

انتخاب رئیس‌جمهوری عراق در پارلمان دشوارتر از انتخاب رئیس پارلمان است، زیرا در دور اول هر نامزد باید ۲۲۰ رأی به دست آورد.

رئیس فراکسیون پارت در پارلمان عراق تأکید کرد که این پست تنها تشریفاتی نیست و طبق قانون اساسی اختیارات زیادی دارد. او گفت: در گذشته به دلیل نبود فردی قدرتمند در این پست، نقض حقوق اساسی اقلیم، بودجه و ماده‌ی ۱۴۰ رخ داده است. بنابراین، پارت دموکرات کوردستان می‌خواهد کسی به آنجا برود که بتواند از حقوق اساسی دفاع کند.

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق همچنین افزود که دست خارجی‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد عراق رئیس‌جمهوری، پارلمان و وزیرانی قدرتمند داشته باشد، زیرا قدرت‌مند شدن عراق را تهدیدی برای خود می‌دانند و نمی‌توانند مانند اکنون از اقتصاد این کشور بهره‌برداری کنند.

شاخوان عبدالله گفت که همان‌گونه که شیعیان با اکثریت، نخست‌وزیر را تعیین می‌کنند و سُنی‌ها نیز رئیس پارلمان را، پارت دموکرات هم به عنوان اکثریت کوردها حق خود می‌داند که پست رئیس‌جمهوری را تعیین کند، اما به خاطر منافع عمومی و یک‌پارچگی کوردها، آماده‌ی گفت‌وگو هستند.

او درباره‌ی روابطشان با چارچوب هماهنگی فاش ساخت که آن‌ها نیز درخواست کرده‌اند که کوردها با یک نامزد واحد به بغداد برود. درباره‌ی روابط با هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان، او توضیح داد که روابطشان عادی است و تنش‌های قبلی بر سر مسائل اداری و زمین بوده است و حل شده‌اند.

شاخوان عبدالله درباره‌ی نامزد نخست‌وزیری عراق اعلام کرد که چارچوب هماهنگی هنوز بر سر یک نامزد به توافق نرسیده است و اختلافات میان آن‌ها روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و طرف‌های خارجی و داخلی دخالت می‌کنند. او پیش‌بینی کرد که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، ممکن است به یک نامزد اجماع روی آورده شود. عدم توافق داخلی آن‌ها باعث شده است که برای تعیین رئیس‌جمهوری عراق فشاری وارد نکنند.