اربیل؛ آتشسوزی وسیع و دود آسمان را فراگرفت
ساعاتی پیش آتشسوزی بزرگی در کارخانهی تولید چیپس در منطقهی پیرزینِ اربیل آغاز شد
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط کوردستان۲۴، حوالی ساعت شش صبح سهشنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۴ (۶ ژانویهی ۲۰۲۶) آتشسوزی در کارخانهی چیپس پیرزین در حومهی اربیل شروع شد و شدت آتش باعث شده است که دود زیادی آسمان منطقه را فرا بگیرد.
مقدم شاخهوان سعید، سخنگوی دفاع مدنی اربیل، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت: «همهی لوازم موجود در کارخانه، از جمله پلاستیک، کارتن و سایر مواد، به همراه مصالحی که کارخانه با آنها ساخته شده است، مانند ساندویچ پانل، از موادی هستند که به سرعت شعلهور میشوند. همین امر، کنترل و اطفای حریق را دشوار کرده است.»
وی افزود: «ساعت ۵:۵۸ دقیقهی صبح امروز از وقوع آتشسوزی باخبر شدیم. علت آتشسوزی هنوز روشن نیست، اما دوربینهای نظارتی را برای بررسی دقیقتر منتقل کردهایم، زیرا آتش در زمان فعالیت کارخانه شروع شده است.»
او همچنین تصریح کرد که رعایت نکات ایمنی بسیار مهم است، در حالی که این کارخانه فاقد استانداردهای ایمنی لازم بوده است. وی گفت: «پیش از این نیز چندین بار کتباً به این کارخانه در خصوص عدم رعایت استانداردهای ایمنی تذکر داده بودیم، اما به آن توجهی نشد، تا جایی که مجبور شدیم خواستار اقدام قانونی علیه این کارخانه شویم، اما متأسفانه در نهایت این فاجعه رخ داد.»
مقدم شاخهوان سعید همچنین اعلام کرد که این حادثهی آتشسوزی هیچ خسارت جانیای در پی نداشته است.