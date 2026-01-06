مداخله‌ی آمریکا در ونزوئلا دراز مدت خواهد بود

2 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ونزوئلا در ۳۰ روز آینده نمی‌تواند انتخاباتی را برگزار کند و پیش‌بینی می‌کند که مداخله‌ی آمریکا در این کشور طولانی‌مدت خواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی خبری ان‌بی‌سی آمریکا، درباره‌ی احتمال برگزاری انتخابات در ماه آینده گفت: «ابتدا باید کشور را اصلاح کنیم. اکنون نمی‌توانیم اقدامات مربوط به انتخابات را انجام دهیم. هیچ راهی برای رأی دادن مردم وجود ندارد، زیرا این کار زمان‌بر است. ما باید کشور را به طور کامل به مسیر صحیح خود بازگردانیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که ممکن است آمریکا از تلاش‌های شرکت‌های نفتی برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا حمایت کند و افزود که این پروژه احتمالاً کمتر از ۱۸ ماه به طول می‌انجامد.

او اظهار داشت: «به نظرم می‌توانیم این کار را در مدت زمان کمتری انجام دهیم، اما هزینه‌ی زیادی دارد و باید صرف شود. شرکت‌های نفتی این هزینه را پرداخت می‌کنند و سپس آن را از طریق ما یا از طریق درآمد بازپس می‌گیرند.»

ترامپ تأکید کرد که آمریکا با ونزوئلا در حال جنگ نیست، بلکه آمریکا با قاچاقچیان مواد مخدر در حال جنگ است؛ کسانی که زندان‌های خود را خالی می‌کنند و معتادان به مواد مخدر و بیماران روانی خود را به کشور آمریکا می‌فرستند.

نیروهای دلتای آمریکا روز شنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۴ (۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶)، به ونزوئلا حمله کردند و نیکلاس مادورو و همسرش را دستگیر و به آمریکا منتقل کردند.

مادوروی ۶۳ ساله، روز دوشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۴ ه (۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۶)، در دادگاه نیویورک با چهار اتهام جنایی شامل قاچاق مواد مخدر، توطئه برای واردات کوکائین، حمل سلاح گرم خودکار و ابزارهای مخرب روبرو شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مادورو از طریق یک مترجم با صدای بلند در دادگاه گفت: «من بی‌گناه هستم، من مجرم نیستم. من مردی شریف هستم و هنوز رئیس‌جمهور کشورم هستم.» اما الوین هلرشتین، قاضی دادگاه فدرال نیویورک، بلافاصله صحبت‌های او را قطع کرد و اجازه نداد که ادامه دهد.

در همان جلسه، سیلیا فلورس، همسر مادورو نیز حضور داشت و او نیز بی‌گناهی خود را در قبال اتهامات مطرح‌شده اعلام کرد.

همچنین، بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دادگاه تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ (۱۷ مارس ۲۰۲۶) را برای دومین جلسه‌ی رسیدگی تعیین کرده است.