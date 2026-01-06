راه ده‌ها روستا هنوز بسته مانده است

2 ساعت پیش

با وجود اینکه بارش برف در شرق کوردستان سه روز پیش به پایان رسید، اما هنوز برخی از راه‌های بین شهری و راه ده‌ها روستا پاکسازی نشده‌ و همچنان بسته مانده‌اند. تعدادی از خودروهای اداره‌ی راه‌داری بوکان و مهاباد مشغول پاکسازی جاده‌ی بوکان-مهاباد هستند که به «گردنه‌ی بورهان» معروف است؛ اگرچه اکنون خودروها در این مسیر تردد می‌کنند، اما بخش زیادی از جاده همچنان پوشیده از برف و یخ است و عبور و مرور در آن بسیار خطرناک است.

مام رسول، شهروند ساکن روستای کَپَکَند، که چندین روز است با بیل مکانیکی کوچک خود مشغول پاکسازی راه بین روستاها است، به کوردستان ۲۴ گفت: «من خودم برای پاکسازی این راه آمده‌ام؛ زیرا نه شهرداری و نه راه‌داری از من چنین درخواستی نکرده‌اند. این کار اصلاً سخت نیست، بلکه وظیفه‌ی من است. بیمارانی در اینجا هستند که باید به بیمارستان منتقل شوند و اگر راه باز نشود، جان این افراد به خطر می‌افتد.»

در همین منطقه راه ده‌ها روستا همچنان باز نشده است و ساکنان آن‌ها حدود ۱۰ روز است که هیچ ترددی به خارج از روستاهای خود نداشته‌اند و آن‌هایی هم که در شهر یا روستاهای دیگر بوده‌اند، نتوانسته‌اند به خانه‌های خود بازگردند. شهروندان در وضعیت بسیار دشواری زندگی می‌کنند و برای تأمین نیازهای زندگی خود با مشکلات بزرگی روبه‌رو شده‌اند. فروشندگان، دستفروشان و کاسبکارانی که در این روستاها فعالیت می‌کنند، به دلیل بسته‌ماندن راه‌ها قادر به کسب و کار نیستند.

ابوبکر لگزی، پارچه‌فروش، اظهار داشت: «راه‌ بیشتر روستاها همچنان بسته است و من نیز کسب و کارم در روستاها است. تا زمانی که راه‌ها باز نشوند، نمی‌توانم کار کنم.»

بر اساس آمارهایی که خبرگزاری «ایرنا» منتشر کرده است، موج بارش برف هفته‌ی گذشته در استان ارومیه راه ۲۳۶ روستا و در استان سنندج راه بیش از ۴۰۰ روستا را مسدود کرده و تردد را مختل کرده بود. اگرچه اداره‌های راه‌داری این دو استان اعلام کرده‌اند که راه تمامی روستاها را پاکسازی کرده‌اند، اما هنوز راه ده‌ها روستای مناطق کوهستانی این دو استان بسته مانده است.