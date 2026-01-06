پزشکی قانونی سلیمانیه: ۲۷ درصد از مرگ و میرهای سال گذشته بر اثر حوادث رانندگی بوده است

سال گذشته226 مورد فوت در سلیمانیه ثبت شده است

پزشکی قانونی سلیمانیه آمار جان باختگان حوادث رانندگی در سال ۲۰۲۵ میلادی را اعلام کرد و گفت که ۲۲۶ مورد فوت ثبت شده است که بیشتر آن‌ها به دلیل سرعت زیاد و نبستن کمربند ایمنی رخ داده است.

دکتر بختیار رشید قادر، پزشک قانونی، روز سه‌شنبه، ۶ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۴۰۴ )، در برنامه‌ی «روزنامه‌ی ترافیک» رادیو ترافیک گفت که در سال ۲۰۲۵، ۸۳۵ مورد جان باختن در پزشکی قانونی سلیمانیه ثبت شده که ۲۲۶ مورد آن به دلیل حوادث رانندگی بوده است که معادل ۲۷ درصد کل موارد فوت می‌شود.

او همچنین اشاره کرد که بیشترین موارد فوت در ماه نوامبر ۲۰۲۵ (آبان/آذر ۱۴۰۴ ) با ثبت ۲۹ مورد جان باختن اتفاق افتاده است.

دکتر بختیار رشید افزود: از مجموع موارد جان باختن بر اثر حوادث رانندگی، ۱۸۳ نفر مرد و ۴۳ نفر زن بوده‌اند. همچنین ۳۴ مورد فوت با موتورسیکلت‌، ۳۱ مورد عابر پیاده‌رو و ۱۶۱ مورد نیز به دلیل حوادث خودروها بوده است.

او همچنین علت حوادث رانندگی را به سرعت بالای رانندگان نسبت داد و گفت: «بیشتر کسانی که جان خود را از دست داده‌اند، آسیب‌های شدید مغزی دیده‌اند و علت آن به نبستن کمربند ایمنی بازمی‌گردد.»