اخوانالمسلمین مخفیانه در استانبول گرد هم آمدند
آمریکا پیشتر اخوانالمسلمین را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است
بر خلاف فشارهای بینالمللی و منطقهای بر جماعت اخوانالمسلمین، این جماعت به صورت مخفیانه در استانبول گردهم آمد؛ به گفتهی ناظران، این نشست بازتابی از تلاش آشکار و مشخص برای حل اختلافات داخلی و بازسازی مسیر سازمانی، سیاسی و رسانهای این جماعت محسوب میشود.
این گردهمایی که رهبران جناحهای مختلف درون جماعت را در بر میگرفت، در همین خصوص، ماهر فرغلی، کارشناس امور گروهها، به اسکاینیوز اعلام کرد که یک نهاد مرکزی در اخوانالمسلمین به نام «سازمان برنامهریزی» وجود دارد. وظیفهی اصلی این نهاد، بازنگری در ساختار سازمانی و سیاستهای کلی است.
به گفتهی فرغلی، این نهاد اخیراً فعال شده و مجموعهای از نشستهای مهم را برگزار کرده است؛ این گردهماییها در چارچوب یک بازنگری داخلی فراگیر در جماعت قرار دارد.
فرغلی همچنین اظهار داشت: ۴۳ رهبر که نمایندهی ۴۳ شاخهی اخوانالمسلمین در سراسر جهان هستند، در این نشست حضور داشتند. این گردهمایی در حالی برگزار میشود که گفتگوها دربارهی رهبری جماعت افزایش یافته است؛ به گفتهی فرغلی، نام جایگزین رهبری جماعت در خارج از مصر پیشنهاد شده است که این امر نشاندهندهی عمق اختلافات در ساختار رهبری است.
این کارشناس گروهها توضیح داد که نشست استانبول پس از تصمیم آمریکا مبنی بر قرار دادن این جماعت در فهرست تروریسم برگزار شد، با وجود اینکه برخی از رهبران اخوانالمسلمین مشارکت شخصیتهای برجستهی مصری یا برگزاری جلسات رو در رو بین طرفین درگیر در مصر را انکار میکنند.
او همچنین تأکید کرد که پیش از این نشست، عبدالرزاق مقری و هر دو طرف مصری با یکدیگر دیدار کرده بودند تا شکافهایی را که در حال جدا کردن تشکیلات مصری و بینالمللی از یکدیگر است، پر کنند.
فرغلی موضوعاتی را که در این گردهماییها مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند، به شرح زیر بیان کرد: در وهلهی اول، بازتعریف ساختار سازمان بینالمللی و اعلام یک جبههی جدید که نام اخوانالمسلمین را حمل نخواهد کرد.
او همچنین اشاره کرد که در این گفتگوها، پروندههای منطقهای به ویژه یمن، سودان و لیبی و تلاش برای بهرهبرداری از درگیریهای جاری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بحران این سازمان در تونس و احکام قضایی سختگیرانه علیه رهبران آن، به ویژه احکام قضایی علیه راشد غنوشی، مورد بحث قرار گرفت.
در خصوص بحران مالی تشکیلات مصری و بینالمللی جماعت، فرغلی توضیح داد که تشکیلات مصری پس از موفقیت نیروهای امنیتی مصر در انحلال مؤسسات و شرکتهای این جماعت، ضربهی مالی بزرگی متحمل شد؛ در حالی که تشکیلات بینالمللی از نظر مالی آسیب چندانی ندید و یک شبکهی متنوع از سرمایهگذاریها شامل مؤسسات آموزشی و اجتماعی، شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاریهای تجاری، صنعتی و بانکی در چندین منطقه را حفظ کرده است.
روز دوشنبه، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴ )، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، یک فرمان اجرایی را برای اتخاذ تدابیر لازم جهت شناسایی برخی از شاخههای اخوانالمسلمین به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» امضا کرد.
در فرمان اجرایی ترامپ آمده است که فرایندی را آغاز میکنند تا برخی از شاخههای اخوانالمسلمین، به ویژه آنهایی که در لبنان، مصر و اردن هستند، به عنوان سازمان تروریستی خارجی محسوب شوند.
در این فرمان همچنین ذکر شده است که برخی از شاخهها تسهیلگر خشونت و بیثباتی هستند که به منطقه، شهروندان و منافع آمریکا آسیب میرساند.