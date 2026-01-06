گذرگاه مرزی کیلە به روی گردشگران بازگشایی شد

پس از ۱۱ روز بسته‌ماندن به دلیل شرایط نامناسب جوی، تردد گردشگران در دروازه‌ی مرزی کیله از سر گرفته شد

3 ساعت پیش

ابوبکر بایز، فرماندار پشدَر، روز سه‌شنبه، ۶ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴ )، به خبرنگار کوردستان ۲۴، گفت: «علت بسته‌شدن گذرگاه کیلە در مرز اقلیم کوردستان با ایران، به علت بارش زیاد برف و بروز مشکل در یکی از برج‌های اینترنت بود که برای انجام امور گذرنامه‌ی گردشگران استفاده می‌شد.»

فرماندار پشدَر همچنین گفت که اکنون راه باز شده است و گردشگران می‌توانند تردد کنند. همچنین قرار است فردا تردد تجاری نیز در این دروازه عادی شود.