گذرگاه مرزی کیلە به روی گردشگران بازگشایی شد
پس از ۱۱ روز بستهماندن به دلیل شرایط نامناسب جوی، تردد گردشگران در دروازهی مرزی کیله از سر گرفته شد
ابوبکر بایز، فرماندار پشدَر، روز سهشنبه، ۶ ژانویهی ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴ )، به خبرنگار کوردستان ۲۴، گفت: «علت بستهشدن گذرگاه کیلە در مرز اقلیم کوردستان با ایران، به علت بارش زیاد برف و بروز مشکل در یکی از برجهای اینترنت بود که برای انجام امور گذرنامهی گردشگران استفاده میشد.»
فرماندار پشدَر همچنین گفت که اکنون راه باز شده است و گردشگران میتوانند تردد کنند. همچنین قرار است فردا تردد تجاری نیز در این دروازه عادی شود.