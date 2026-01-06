پارت دموکرات و اتحادیهی میهنی بهزودی در سطحی عالی دیدار خواهند کرد
در دیدار پارت دموکرات و اتحادیهی میهنی نامزد ریاستجمهوری و تشکیل کابینهی اقلیم کوردستان مورد بحث قرار خواهد گرفت
بر اساس اطلاعات خبرنگار کوردستان۲۴، قرار است هیئتهایی بلندپایه از پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان در روزهای آینده دیدار و گفتوگو کنند. این دیدار قرار بود سهشنبه، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴ )، برگزار شود.
موضوعات اصلی این نشست عبارتاند از؛ گفتوگو برای دستیابی به توافق در مورد نامزد ریاستجمهوری عراق، بررسی گامهای تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان و همچنین ارزیابی وضعیت سیاسی بغداد و روابط میان هر دو طرف با دولت فدرال.
اگرچه هنوز زمان قطعی این دیدار مشخص نشده است، اما پیشبینی میشود این نشست در اواخر هفتهی جاری یا اوایل هفتهی آینده برگزار شود.