صلاحالدین دمیرتاش به مجازاتی جدید محکوم شد
دمیرتاش به اتهام توهین به رئیسجمهور دوباره مجازات شد
صلاحالدین دمیرتاش به اتهام توهین به رئیسجمهور ترکیه مجازات شد. روز سهشنبه، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴ )، دادگاه کیفری چهاردهم شهر مرسین، صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلقها (هدپ) را به اتهام «توهین به رئیسجمهور»، به یک سال و ۵ ماه و ۱۵ روز زندان محکوم کرد.
دمیرتاش که اکنون در زندان ادیرنه به سر میبرد، به دلیل «بهانههای امنیتی» اجازهی حضور در جلسهی دادگاه مرسین را پیدا نکرد و تنها وکلای او در آن حاضر بودند. بر اساس این حکم، دمیرتاش در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ در شهرهای مرسین و دیاربکر «به رئیسجمهور توهین کرده است».
وکلای دمیرتاش درخواست زمان بیشتری برای آمادهسازی دفاعیات خود در برابر رأی دادستان عمومی کردند، اما قاضی با استناد به اینکه در گذشته زمان کافی به آنها داده شده بود، این درخواست را رد کرد. در مقابل، وکلا اعتراض خود را ابراز کرده و به نقض حق «دادرسی عادلانه» اشاره کردند؛ حتی درخواست تغییر قاضی را نیز مطرح کردند که این درخواست آنها نیز پذیرفته نشد.
صلاحالدین دمیرتاش از نوامبر ۲۰۱۶ در زندان ادیرنه بازداشت است و با پروندههای مختلفی روبهرو شده است. مهمترین و جدیدترین تحول در پروندههای او، حکم دادگاه در پروندهی معروف به «کوبانی» در ماه مه ۲۰۲۴ بود که در آن به ۴۲ سال زندان محکوم شد.
با وجود درخواستهای مکرر دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) برای آزادی فوری دمیرتاش و توصیف پروندههای او بهعنوان «سیاسی»، دولت ترکیه به این احکام پایبند نبوده است. این حکم جدید در حالی صادر میشود که اخیراً بحثهایی دربارهی آغاز مجدد یک فرایند صلح جدید در ترکیه مطرح شده بود، اما تداوم مجازاتها علیه سیاستمداران کرد، تردیدهایی را دربارهی نیتهای واقعی این فرایند ایجاد کرده است.