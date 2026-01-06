منابع آب در اقلیم کوردستان جانی دوباره گرفتند

خطرات کم آبی برای سال جاری در اقلیم کوردستان رفع شد

1 ساعت پیش

پس از یک سال نگرانی و ترس از خشکسالی، آسمان اقلیم کوردستان با رحمتی فراوان و برکت بسیار به باران و برف گشوده شد و خطرات کم‌آبی را از بین برد. امواج باران و برف ماه گذشته نه تنها سدها و بندهای کوچک را پر کرد، بلکه سطح آب در سدهای بزرگ را نیز به‌شکلی غیرمنتظره بالا آورد.

چشم‌انداز رودخانه‌ها و دره‌ها تغییر کرده است؛ مناطقی که سال گذشته از تشنگی خشک شده بودند، اکنون جوی‌های آب در آن‌ها مسیر خود را باز کرده‌اند. باران امسال نه تنها مایه‌ی خوشحالی، بلکه احیای منابع آبی منطقه بود. در بیشتر مناطق، میزان بارندگی دو برابر میانگین سال گذشته شده است، که این امر باعث سرریز شدن بسیاری از سدها و بندهای متوسط گشت.

سد دوکان که همچون ریه‌های اقلیم کوردستان است، بهترین گواه این دگرگونی محسوب می‌شود. سال گذشته در چنین ایامی سطح آب آن به‌شکلی خطرناک کاهش یافته بود، اما امسال تصویر کاملاً برعکس شده است. کوچر جمال، مدیر سد دوکان، به کوردستان۲۴ اعلام کرد: «به دلیل هر دو موج اخیر بارندگی، میزان ۳۲۲ میلی‌متر باران در منطقه باریده است. این امر باعث افزایش عمودی ۴ متر و ۳۹ سانتی‌متری سطح آب سد شده است. نکته‌ی قابل توجه این است که میزان آب ورودی به سد در سال جاری، هفت برابر سال گذشته است.»

در اداره‌ی راپرین، سفیدی برف چشم‌ها را سیراب می‌کند. در برخی مناطق کوهستانی، ارتفاع برف از دو متر گذشته است که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. اگرچه این برف مشکلات ترافیکی ایجاد کرد، اما برای کشاورزان و دامداران، این مژده‌ی سالی پرآب و سرسبز است.

حاجی محمد امین، یکی از شهروندان می‌گوید: «این برف و باران نعمت است. مردم ناامید شده بودند و می‌گفتیم اگر این‌گونه پیش برود، خشکسالی زندگی ما را نابود خواهد کرد. اما اکنون به لطف خدا، خطرات از بین رفته‌اند و همه‌ی ما به این سال امیدوار هستیم.»

آمارهای اداره‌ی راپرین نشان می‌دهند که میانگین بارندگی به حدود ۴۰۰ میلی‌متر رسیده است که چهار برابر میزان باران سال گذشته در همین زمان است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که امسال یکی از پرباران‌ترین سال‌ها خواهد بود که تأثیرات خشکسالی سال‌های گذشته را به طور کامل از بین خواهد برد و معیشت روستاییان و بخش کشاورزی را احیا خواهد کرد.

اکنون که در اوایل فصل زمستان هستیم، طبیعت کوردستان جامه‌ی سفید و سبز بر تن کرده است، آب‌ها پرخروش در جریان‌اند و امید به سالی پربار در دل همه جوانه زده است.