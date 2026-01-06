در سالگرد تأسیس ارتش عراق، آمریکا از نیروهای پیشمرگه ستایش کرد

3 ساعت پیش

سفارت آمریکا در بغداد، روز سه‌شنبه، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حالی که عراق یکصد و پنجمین سالگرد تأسیس ارتش خود را گرامی می‌دارد، آمریکا از نیروهای عراقی و نیروهای پیشمرگه به دلیل دفاع و حراست از حاکمیت کشورشان ستایش می‌کند.

در این بیانیه آمده است که "آمریکا نقش این نیروها را در پیروزی آن‌ها در برابر داعش و حمایت از عراقی باثبات ارج می‌نهد." همچنین تأکید شد که "آمریکا تعهد خود را برای همکاری با نیروهای امنیتی عراق تکرار می‌کند، در حالی که عراق به ساختن آینده‌ای امن‌تر و مرفه‌تر برای مردم خود ادامه می‌دهد."

فروپاشی سازمان تروریستی داعش در عراق، یک فرآیند نظامی و سیاسی چند ساله بود که با بازپس‌گیری موصل در سال ۲۰۱۷ میلادی به اوج خود رسید. این رویداد به "خلافتِ" خیالی که ابوبکر البغدادی در سال ۲۰۱۴ میلادی از همان شهر اعلام کرده بود، پایان داد. داعش، که در ابتدا شاخه‌ای از سازمان القاعده بود، در سال ۲۰۱۴ میلادی به شکلی غیرمنتظره و سریع بخش بزرگی از خاک عراق و سوریه را کنترل کرد. در ژوئن ۲۰۱۴ میلادی، ستیزه‌جویان داعش شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق را پس از فرار ارتش عراق، اشغال کردند. سپس آن‌ها شهرهای تکریت و بخش زیادی از استان‌های انبار، صلاح‌الدین، کرکوک و دیاله را به تصرف خود درآوردند.