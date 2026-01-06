در حمله ارتش سوریه به حلب پنج نفر کشته شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – در اثر درگیری مسلحانه بین نیروهای دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک در شهر حلب، پنج نفر جان خود را از دست دادند که چهار نفر از آنها غیرنظامی هستند.
این در حالی است که مدت چند ماه است مذاکرات سیاسی بین دو طرف به بنبست رسیده است.
به گزارش رسانهها هر یک از طرفین، دیگری را به آغاز درگیری متهم میکنند.
نیروهای سوریه دموکراتیک امروز سهشنبه ۶ ژانویه، اعلام کرد که یک پهپاد وزارت دفاع سوریه به محله شیخ مقصود در حلب حمله کرده است و در اثر آن یک شهروند غیرنظامی جان خود را از دست داده است و دو نفر دیگر مجروح شدهاند.
نیروهای سوریه دموکراتیک میگوید که ارتش سوریه با استفاده از سلاح سنگین مناطق دیرحافر و اطراف سد تشرین را بمباران کردهاند و آنها هم حق دارند که به این حملات پاسخ دهند و امنیت مناطق خود را حفظ کنند.
از طرفی دیگر مقامات محلی در حلب، نیروهای سوریه دموکراتیک را به نقض توافقات متهم کردهاند و میگویند که در حمله به منطقه شیحان، یک عضو وزارت دفاع کشته شده و سه نفر دیگر مجروح شدهاند.
همچنین خبرگزاری رسمی سانا، گزارش داده است که در اثر حمله به یک ساختمان مسکونی در محله میدان، سه شهروند غیرنظامی جان خود را از دست دادهاند که دو نفر از آنها زن بودهاند.
این در حالی است که دو روز پیش از این، دور جدیدی از مذاکرات بین دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک، بدون نتیجه به پایان رسید. محور اصلی مذاکرات ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش سوریه بود، اما به نتیجهای قطعی نیانجامید.
در ۱۰ مارس سال گذشته، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک و احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه با هدف ادغام نهادها، توافقنامهای امضا کردند و قرار بود که این توافق تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی شود. اختلافات بین دو طرف مانع از اجرای توافق شده است.
نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها در شمال و شرق سوریه، خواستار برقراری یک نظام سیاسی غیرمتمرکز و تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی سوریه هستند، اما دمشق تاکنون به آن پاسخ نداده است.
درگیریها در حالی رخ میدهند که فشارهای بینالمللی و منطقهای، تاثیرات مستقیمی بر آینده روابط بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه دارند.
