دولت سوریه به اظهارات نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) پاسخ داد

نیروهای دموکراتیک سوریە می‌گویند در حلب حضور ندارند

1 ساعت پیش

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، بیانیه‌ای را از سوی دولت سوریه در خصوص ناآرامی‌های اخیر در حلب منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) درباره‌ی وضعیت شهر حلب، به ویژه دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه، اساساً نادرست است و با واقعیت‌های میدانی و توافق اول آوریل ۲۰۲۵ (۱۲ فروردین ۱۴۰۴ ) مطابقت ندارد.

دولت سوریه تأکید کرده است که اظهارات نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی بر عدم حضور نظامی در شهر حلب، به منزله‌ی اعتراف صریحی است که این نیروها را به طور کامل از هرگونه نقش یا دخالت نظامی و امنیتی در شهر مبرا می‌کند. بر این اساس، مسئولیت انحصاری حفظ امنیت و حراست از جان شهروندان حلب، مطابق با قانون اساسی و قوانین جاری، بر عهده‌ی دولت سوریه و نهادهای قانونی آن قرار می‌گیرد.

دولت سوریه حفاظت از تمامی شهروندان، از جمله شهروندان کورد، را یک مسئولیت ملی و قانونی ثابت می‌داند که تحت هیچ شرایطی قابل چشم‌پوشی نیست و بدون هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس نژاد یا تعلقات قومی اجرا خواهد شد. همچنین، دولت سوریه هر تلاشی را برای معرفی اقدامات امنیتی به عنوان هدف قرار دادن یک گروه خاص، به شدت رد می‌کند.

مقامات ذی‌ربط سوریه تأکید کرده‌اند که آوارگان مناطق ناامن، تنها غیرنظامیان و همگی از شهروندان کورد هستند که از ترس تشدید اوضاع، مناطق خود را ترک کرده‌اند و به نواحی تحت کنترل دولت و نهادهای رسمی پناه آورده‌اند. این امر به وضوح نشان‌دهنده‌ی اعتماد شهروندان کورد به دولت سوریه و توانایی آن در تأمین امنیت و حفاظت از آنهاست و ادعاهایی را که از وجود تهدید یا هدف قرار گرفتن آنها سخن می‌گویند، باطل می‌کند.

دولت سوریه توضیح داده است که اقدامات اتخاذ شده در اطراف محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه، صرفاً در راستای حفظ امنیت و جلوگیری از هرگونه فعالیت مسلحانه در مناطق مسکونی یا استفاده از این محله‌ها به عنوان ابزار فشار بر شهر حلب صورت می‌گیرد. این اقدامات با پایبندی کامل به حفاظت از غیرنظامیان، تضمین امنیت آنان و جلوگیری از تعرض به اموالشان همراه است.

دولت سوریه درخواست خود را برای خروج گروه‌های مسلح از داخل محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه مجدداً مطرح کرده و خواستار دور نگه داشتن کامل غیرنظامیان از هرگونه کشمکش سیاسی یا رسانه‌ای شده است. همچنین، دولت هرگونه گفتمان تحریک‌آمیز و وحشت‌آفرین را که به افزایش تنش و برهم زدن ثبات منجر می‌شود، رد می‌کند و تأکید دارد که هرگونه برخورد با وضعیت شهر حلب باید بر اساس حاکمیت دولت و یکپارچگی اراضی آن باشد تا امنیت و کرامت تمامی شهروندان، بدون هیچ‌گونه تبعیضی، تأمین شود.