غذاخوری «خانمانی» در حلبچه به محلی برای حفظ و معرفی فرهنگ و سنتهای کوردی تبدیل شده است
اربیل (کوردستان۲۴) – یک غذاخوری در حلبچه که توسط بانوان راهاندازی شده است به محلی برای حفظ و معرفی فرهنگ و سنتهای کوردی تبدیل شده و گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده است.
چند بانو در شهر حلبچه یک غذاخوری باز کردهاند که به طور ویژهای توجه گردشگران و اهالی شهر را به خود جلب کرده است.
در این غذاخوری که «خانمانی» نام دارد، از طراحیهای کوردی و سنتی استفاده شده است، که به گونهای گذشته را برای مشتریان تداعی میکند.
مریم ناجی، مدیر غذاخوری، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که میخواهند فضایی سنتی برای مشتریهایشان ایجاد کنند و این روند را هم در طراحی فضا و هم در تهیه غذاها در پیش گرفتهاند.
«خانمانی» تنها یک غذاخوری نیست، بلکه محلی برای عرضه فرهنگ و سنتهای مردم کورد است و مشتریها در آن غذاهای سنتی کوردی سرو میکنند و همزمان به موسیقی و ترانههای فولکلور کوردی گوش میدهند.
تابان محمود از مشتریان این غذاخوری، گفت:«از طریق تبلیغات در شبکههای اجتماعی با این غذاخوری آشنا شدم و تمایل پیدا کردم از خوردن غذاهای اینجا مثل دُلمه، برنج و خورشت سنتی و کُبّه لذت ببرم.»
حضور نوازندگان موسیقی سنتی و اجرای زنده آنها، حال و هوای خاصی به این غذاخوری داده است.
در واقع این فقط یک غذاخوری نیست، بلکه محلی برای حفظ و معرفی فرهنگ و سنتهای کوردی است که گردشگران بسیاری را به خود جلب کرده است.
ب.ن