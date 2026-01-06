1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر میراث فرهنگی اربیل می‌گوید که اطلاعات کامل مربوط به تمام محله‌ها و خانه‌ها و اماکن قدیمی شهر، ثبت و در کتابی چاپ و منتشر می‌شوند.

امروز سه‌شنبه ۶ ژانویه، نادر بابکر، مدیر میراث فرهنگی اربیل، به کوردستان۲۴ گفت: شرکتی در اقلیم کوردستان به طرح‌های بومی اهمیت بسیاری می‌دهد و در این راستا اطلاعات مربوط به تمام محله‌ها و خانه‌ها و مساجد و مدارس و اماکن قدیمی اربیل را ثبت و بایگانی می‌کند.

وی افزود: در ابتدا تعداد آنها، سپس اطلاعات مربوط به معماری آنها و جزئیات آن ثبت می‌شود و در کتابی منتشر خواهد شد که منبع مهمی با کاربردهای مختلف خواهد بود.

او توضیح داد که در این رابطه یک کمیته ویژه تشکیل خواهد شد و پس از جمع‌آوری اطلاعات و بررسی‌های مورد نیاز، سازوکار اجرایی مشخص می‌شود.

در اربیل بیش از دو هزار خانه قدیمی وجود دارد که قدمت برخی از آنها به دو قرن پیش برمی‌گردد.

به غیر از خانه‌های قدیمی، تعدادی محله، مسجد، حمام و مدرسه قدیمی وجود دارند که بخشی از میراث فرهنگی این شهر به شمار می‌آیند.

قلعه اربیل، سه محله قدیمی را در خود جای داده است، از جمله محله سرا که در شرق قلعه واقع شده و گفته می‌شود محل سکونت خاندان‌های معروف شهر بوده است و خانه‌های آن با استفاده از معماری پیشرفته وقت ساخته شده‌اند و روی دیوارهایشان نقش‌ها و طرح‌های مختلف نمایان است. همچنین محله تکیه در شمال قلعه و محله توپخانه در غرب قلعه که محل سکونت کسبه و مردم عادی بوده است. محله‌های خانقاه، عربها، تعجیل، سیدآباد و طیرآباد هم از محله‌های قدیمی خارج از قلعه و واقع در شهر اربیل هستند.

در اربیل تعدادی مسجد وجود دارند که قدمت آنها به چند قرن پیش برمی‌گردد، از جمله مسجد قلعه، مسجد جامع اربیل، مسجد ملا افندی، مسجد شیخ چولی و مسجد خانقاه.

