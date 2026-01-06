ائتلاف نظامی به رهبری عربستان حملات «محدودی» در یمن انجام داد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، امروز چهارشنبه ۷ ژانویه، اعلام کرد که «حملات پیشگیرانه محدودی» را در یمن انجام داده است تا مانع از گسترش درگیری توسط جدایی‌طلبان مورد حمایت امارات شود.

جدایی‌طلبان ماه گذشته بخش‌های وسیعی از خاک یمن، از جمله بخش بزرگی از استان حضرموت هم‌مرز با عربستان سعودی را تصرف کردند و نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان سعودی را بیرون راندند.

اما هفته گذشته، حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و یک ضد حمله زمینی، جدایی‌طلبان را به عقب راند.

این ائتلاف امروز چهارشنبه اعلام کرد که در تلاش برای جلوگیری از «تشدید درگیری» توسط عیدروس الزبیدی، رهبر جدایی‌طلبان و گسترش آن به استان الضالع، حملات جدیدی را انجام داده است.

یک مقام محلی گفت که بیش از ۱۵ حمله هوایی عربستان سعودی پس از فرار رهبر جدایی‌طلب یمن، استان زادگاه او را هدف قرار داده است.

ائتلاف نظامی اعلام کرده بود که «با دولت یمن و مقامات محلی همکاری می‌کنند، تا از تلاش‌ها برای برقراری امنیت و حفظ نظم حمایت کنند.»

الزبیدی قرار بود روز سه‌شنبه برای مذاکراتی با هدف کاهش درگیری‌ها به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، سفر کند.

با این حال، ائتلاف اعلام کرد که هواپیمای او به تاخیر افتاده و هنگام پرواز در هواپیما نبوده است.

ائتلاف نظامی گفت که او «به مکانی نامعلوم گریخته و اعضا و رهبران (گروه جدایی‌طلب) را بدون هیچ اطلاعی از محل اقامت خود رها کرده است».

سعودی‌ها و اماراتی‌ها، به عنوان تولیدکنندگان ثروتمند نفت و دو کشور همسایه، مدت‌هاست که از جناح‌های رقیب در دولت یمن که در جنوب این کشور مستقر است، حمایت می‌کنند.

آنها در ابتدا به نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی یمن که در سال ۲۰۱۴ دولت را سرنگون کرده و بخش بزرگی از شمال این کشور را تصرف کردند، پیوسته بودند.

ای‌اف‌پی/ب.ن