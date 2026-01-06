1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده آمریکا در امور سوریه، می‌گوید که در نشست اخیر بین مقامات سوریه و اسرائیل پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است.

تام باراک، نماینده آمریکا در امور سوریه، در گفت‌وگو با شبکه آی۲۴نیوز اسرائیلی، گفت نشست‌های مهم که بین مقامات سوریه و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شده‌اند، نتایج قابل توجهی داشته‌اند.

وی افزود یکی از دستاوردهای مهم این نشست‌ها توافق بر سر سازوکار مشترک اطلاعاتی بین سوریه، اسرائیل و آمریکا است.

او توضیح داد که این سازوکار امکان حل اختلافات و تبادل مستمر اطلاعات امنیتی را فراهم می‌کند و به طور مستقیم موجب کاهش تنش‌های نظامی خواهد شد. همچنین خاطرنشان کرد که تیم‌ اجرایی این سازوکار در مرکزی در یک کشور سوم فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

نماینده آمریکا در امور سوریه، در ادامه گفت که برای اولین بار است در تاریخ معاصر منطقه دو طرف درباره مسائل غیرنظامی از جمله بخش‌های پزشکی و کشاورزی و انرژی گفت‌وگو کرده‌اند.

تام باراک، تاکید کرد که توجه به فرصت‌های اقتصادی و گفت‌وگوی صریح، زمینه را برای همکاری نتیجه‌بخش و مستمر فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت دولت جدید سوریه تاکید کرده است که خصومتی با اسرائیل ندارد و می‌خواهند بر مبنای احترام و همزیستی مسالمت‌آمیز ارتباط برقرار کنند.

به گفته باراک، اسرائیل از این تحولات استقبال می‌کند و تلاش‌های دولت جدید سوریه در راستای همکاری را ارج می‌نهد.

با اینحال منابع آگاه می‌گویند که هنوز حل بسیاری از مسائل در مرحله آغازین است و دو طرف برای رسیدن به توافق همه‌جانبه و نهایی، راه درازی را در پیش دارند، اگرچه دستاورد فعلی را «گامی تاریخی و رو به پیشرفت» تلقی می‌کنند.

ب.ن