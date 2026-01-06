12 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان ملل متحد، خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری به آوارگان ساکن اردوگاه‌های شمال سوریه شد، به خصوص که با آمدن فصل زمستان به آن نیاز مبرم دارند.

دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی در امور بشردوستانه، اعلام کرد:«اگر کمک‌های اضطراری به آوارگان ساکن اردوگاه‌های شمال سوریه ارایه نشود، کودکان و سالمندان و افراد بیمار، بیشتر در معرض خطر مرگ قرار خواهند گرفت.»

این دفتر تاکید کرد که با آمدن فصل زمستان و تشدید موج سرما در روزهای گذشته، ۹۰ مکان آوارگان در استان‌های حلب، ادلب و حسکه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و ۱۵۸ هزار نفر در شرایط دشواری به سر می‌برند. همچنین خاطرنشان کرده است که برای تامین نیازمندی‌های فصل زمستان به ۱۱۲ میلیون دلار نیاز دارند، اما تنها ۲۹ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ موج شدید بارش برف و باران شمال سوریه را در بر گرفت که در اثر آن دو نوزاد در اردوگاه‌های منطقه حاریم در شمال ادلب، جان خود را از دست دادند.

تعداد آوارگان سوریه‌ ۱۶ میلیون نفر برآورد شده است که به کمک نیاز دارند. بیش از یک میلیون آواره هم در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه سکونت دارند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. تعداد بسیاری هم در سایر مناطق مستقر شده‌اند. صدها هزار آواره و پناهنده هم پس از سقوط رژیم بشار اسد و تحولات سیاسی به مناطق خود باز گشته‌اند.

ب.ن