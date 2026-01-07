3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در منطقه آکری در استان دهوک اقلیم کوردستان، کشاورزان در فصل زمستان در زمین‌های خود، علف چشمه یا ترتیزک آبی تولید می‌کنند و به طور روزانه حدود ۵۰ تُن از آن را وارد بازار می‌کنند.

کشاورزان آکری ده‌ها دونم از زمین‌های خود را که در فصل تابستان در آن برنج می‌کارند، به تولید این سبزی خوراکی اختصاص می‌دهند.

هَینی نصرالله، کشاورز، به کوردستان۲۴ گفت: پس از آنکه در فصل پاییز محصول برنج را به طور کامل برداشت می‌کنیم، زمینه‌سازی برای کاشت ترتیزک آبی را آغاز می‌کنیم و خدا را شکر که به ما سود می‌دهد و در بازار مشتریان بسیاری دارد و حتی در زاخو و سلیمانیه هم مشتری دارد.

این گونه ترتیزک آبی که کشاورزان آکری تولید می‌کنند، پس از پنج ماه برداشت می‌شود و بار دیگر بر ریشه خود رشد می‌کند. به همین دلیل از نظر مادی برای کشاورزان سود مطلوبی داد.

عباس شیخو، کشاورز، گفت: ما در سال دو بار از زمین‌هایمان محصول می‌گیریم، در فصل بهار برنج می‌کاریم و در زمستان ترتیزک آبی، این محصول با آب رودخانه رشد می‌کند و تمیز و باکیفیت است.

لزگین ابراهیم، از دیگر کشاورزان آکری گفت: هر کشاورز به طور روزانه هزار تا هزار و پانصد دسته ترتیزک آبی برای فروش تهیه می‌کند که روانه بازار می‌شوند و به خصوص در دهوک مشتریان بسیاری دارد و روستاییان هم سود خوبی از آن عایدشان می‌شود.

طبق گزارش اداره کشاورزی آکری، در سال میلادی جاری در آن منطقه هزار و دویست دونم زمین کشاورزی به کاشت ترتیزک آبی اختصاص یافته است و به طور روزانه ۴۰ تا ۵۰ تُن محصول می‌دهند.

ب.ن