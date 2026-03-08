رایزنی مسرور بارزانی با نخستوزیر کویت پیرامون تحولات منطقه
مسرور بارزانی بر برونرفت از بحران فعلی از طریق دیپلماسی و گفتگو تأکید کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان و نخستوزیر کویت بر ضرورت تقویت هماهنگیهای دوجانبه برای مهار بحران و حفظ امنیت منطقه تأکید کردند.
شامگاه شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در تماسی تلفنی با شیخ احمد عبدالله صباح، نخستوزیر دولت کویت، آخرین تحولات عراق و منطقه را بررسی کرد.
در این گفتگو، طرفین نگرانی عمیق خود را از گسترش درگیریهای نظامی ابراز کرده و خواستار انسجام تلاشهای بینالمللی برای جلوگیری از فاجعهای بزرگتر شدند. مسرور بارزانی بر موضع ثابت دولت اقلیم کوردستان در حمایت از دیپلماسی و گفتگو به عنوان تنها راه برونرفت از بحران فعلی تأکید کرد.