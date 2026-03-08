قاسم اعرجی و جاناتان نیکولاس پاول تلفنی گفتگو کردند

مشاور امنیت ملی عراق و همتای بریتانیایی وی بر اهمیت تلاش‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از گسترش تنش‌ها و بازگشت به مسیر گفتگو تأکید کردند.

شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در تماسی تلفنی با جاناتان نیکولاس پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا، راه‌های توسعه‌ی مناسبات دوجانبه و بحران فعلی منطقه را بررسی کرد.

در این تماس، دو طرف بر لزوم استفاده از نفوذ دیپلماتیک برای توقف فوری جنگ و حمایت از راهکارهای سیاسی جهت تثبیت صلح و امنیت پایدار تأکید کردند. این گفتگو در سایه‌ی تبادل حملات اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران صورت گرفت که نگرانی‌های جهانی را در پی داشته است.