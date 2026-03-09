پیام پوتین به رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران

پوتین بر تداوم حمایت‌های روسیه از تهران تأکید کرد

3 ساعت پیش

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پیامی انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و بر پیوند‌های راهبردی میان دو کشور تأیید کرد.

در پیام تبریک رئیس‌جمهور روسیه که در وب‌سایت کاخ کرملین منتشر شده، آمده است: «انتخاب جنابعالی به عنوان رهبر جدید را صمیمانه تبریک می‌گویم. در شرایطی که ایران با چالش‌های نظامی مواجه است، پذیرش این مسئولیت نیازمند شجاعت است و اطمینان دارم که مسیر سلف خود را برای اتحاد مردم ایران در برابر بحران‌ها ادامه خواهید داد.» پوتین همچنین بر مواضع ثابت مسکو در حمایت از تهران تأکید کرد و روسیه را شریکی قابل‌اعتماد برای ایران دانست.

مجلس خبرگان رهبری ایران شامگاه یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، مجتبی خامنه‌ای، پسر ۵۵ ساله‌ی رهبر پیشین را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد. مجلس خبرگان که متشکل از ۸۸ عضو است، وظیفه‌ی انتخاب و نظارت بر رهبری را بر عهده دارد. این جابه‌جایی قدرت در برهه‌ای حساس و هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای میان تهران، اسرائیل و ایالات متحده صورت می‌گیرد.