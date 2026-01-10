حجم مبادلات بازرگانی عراق و ترکیه به ۱۷ میلیارد دلار رسید

روابط ترکیه و عراق در ابعاد سیاسی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری به خوبی پیش می‌رود

4 ساعت پیش

انیل بورا اینان، سفیر ترکیه در بغداد، اعلام کرد که حجم مبادلات بازرگانی میان عراق و ترکیه به ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. او بر تقویت روابط دو کشور در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های ترکیه‌ای در عراق تأکید کرد.

سفیر ترکیه در بغداد همچنین اظهار داشت که روابط ترکیه و عراق در ابعاد سیاسی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری به خوبی پیش می‌رود و ادامه دارد. وی افزود که این روابط از لحاظ امنیتی و نظامی نیز به طور چشمگیری توسعه یافته است.

انیل بورا اینان خاطرنشان کرد که ایجاد پلتفرم‌های مختلف میان دو کشور، موجب تقویت روابط در تمامی زمینه‌ها خواهد شد. او افزود که ترکیه به دلیل بهبود وضعیت امنیتی عراق، از حضور شرکت‌های سرمایه‌گذار ترکیه‌ای در این کشور افتخار می‌کند.

سفیر ترکیه در بغداد همچنین گفت: «ترکیه از ثبات و امنیتی که در عراق به دست آمده، بسیار خرسند است و ما به حمایت خود از ثبات امنیتی ادامه خواهیم داد.» او توضیح داد که ترکیه از اقدامات امنیتی و ثبات عراق و بهبود شرایط حمایت می‌کند. همچنین، همکاری و هماهنگی میان دولت‌های دو کشور برای دستیابی به سرمایه‌گذاری وجود دارد و توافقات امضاشده میان دو کشور پیگیری می‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: «حجم مبادلات بازرگانی میان عراق و ترکیه به ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار رسیده است و ما به افزایش این رقم و بهبود ارزش مبادلات بازرگانی میان دو کشور ادامه می‌دهیم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عراق و ترکیه پیش‌تر برای افزایش حجم مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار توافق کرده بودند و در سال ۲۰۲۳، این رقم به ۲۰ میلیارد دلار رسیده بود.

