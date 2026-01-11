حماس تصمیم به کنارهگیری از حکمرانی در غزه گرفت
سخنگوی جنبش حماس از تصمیم قطعی برای انحلال نهادهای حاکمیتی کنونی و انتقال قدرت به یک کمیتهی مستقل خبر داد
حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که این جنبش برای تسهیل تمام جزئیات مربوط به فعالیت «کمیتهی ادارهی نوار غزه» آمادگی کامل دارد. وی ضمن اعلام حمایت از این اقدام، بر لزوم تسریع در تشکیل و آغاز به کار این کمیته تأکید کرد.
این اعلام حماس در چارچوب توافقی صورت میگیرد که در ۲۴ اکتبر، طی نشستی در قاهره توسط گروههای فلسطینی اعلام شد. بر اساس این توافق، ادارهی نوار غزه به یک کمیتهی موقت فلسطینی متشکل از شخصیتهای مستقل و متخصصان (تکنوکراتها) واگذار میشود.
توافق کاهش درگیری که در ماه اکتبر ۲۰۲۵ با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، وارد مرحلهی اجرایی شد، همچنان با چالشهایی روبروست. اسرائیل با ادعای هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی، به حملات هوایی خود ادامه میدهد.
طبق آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرایی شدن آتشبس، ۴۲۲ فلسطینی جان خود را از دست دادهاند. در مقابل، سه سرباز اسرائیلی نیز توسط نیروهای مسلح در غزه کشته شدهاند.
شمار کل قربانیان غزه تاکنون از مرز ۷۱ هزار نفر عبور کرده است که اکثر آنها غیرنظامی هستند. همچنین بخش بزرگی از منطقه ویران شده و نزدیک به ۲ میلیون نفر در پناهگاههای موقت و ساختمانهای آسیبدیده زندگی میکنند.