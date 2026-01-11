نوری مالکی جایگزین سودانی شد
منابع سیاسی آگاه از کنارهگیری رسمی محمد شیاع سودانی از نامزدی نخستوزیری خبر دادند
یک منبع عالیرتبهی سیاسی روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، جزئیات جدیدی از تحولات سیاسی درون «چارچوب هماهنگی» را فاش کرد و از تغییرات اساسی در نامزدهای پست نخستوزیری خبر داد.
این منبع در گفتگو با کوردستان۲۴ گفت: «محمد شیاع سودانی، رئیس ائتلاف سازندگی و توسعه، تصمیم گرفته است از حق خود برای نامزدی نخستوزیری انصراف دهد و به نفع نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، از رقابت کنار رفته است.»
توافق سیاسی و شرط عمار حکیم
در خصوص موضع سایر جریانهای سیاسی، این منبع تصریح کرد که تمامی گروههای عضو چارچوب هماهنگی با نامزدی نوری مالکی برای ریاست دولت آیندهی عراق موافقت کردهاند. با این حال، طبق اطلاعات موجود، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی، تنها شخصی بوده که ملاحظاتی داشته است.
منبع مذکور توضیح داد که عمار حکیم نامزدی مالکی را رد نکرده، اما پیشنهاد داده است که پیش از نهایی شدن موضوع، باید نظر مرجعیت عالی دینی در این خصوص اخذ شود.
از سوی دیگر، عثمان شیبانی، از رهبران ائتلاف دولت قانون، در صفحهی فیسبوک خود اعلام کرد که تمام طرفهای چارچوب هماهنگی، نوری مالکی را برای پست نخستوزیری عراق نامزد کردهاند.
بیوگرافی کوتاه نوری مالکی
- نام کامل: نوری کمال محمد حسن مالکی.
- تولد: ۲۰ ژوئن ۱۹۵۰ در استان کربلا.
- تحصیلات: کارشناسی از دانشکدهی اصول دین بغداد و کارشناسی ارشد زبان عربی از دانشگاه صلاحالدین در اربیل.
- سوابق سیاسی: پیوستن به حزب دعوه اسلامی در سال ۱۹۷۰؛ خروج از عراق در سال ۱۹۷۹ پس از صدور حکم اعدام برای اعضای حزب توسط رژیم بعث. ریاست ائتلاف دولت قانون از سال ۲۰۰۹ تاکنون.
- مناصب رسمی: نخستوزیر عراق در دو دوره (۲۰۰۶-۲۰۱۰ و ۲۰۱۰-۲۰۱۴)؛ معاون رئیسجمهور عراق (۲۰۱۴-۲۰۱۵ و ۲۰۱۶-۲۰۱۸).