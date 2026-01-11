آمار حوادث و سوانح سال ۲۰۲۵ اقلیم کوردستان

سخنگوی دفاع مدنی اقلیم کوردستان آمار رسمی حوادث سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد

4 ساعت پیش

سَرکَوت کارش، سخنگوی دفاع مدنی اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۲ دی ۱۴۰۳)، در نشستی خبری، آمار و ارقام رسمی حوادث گوناگون و قربانیان سال گذشته را اعلام کرد.

سخنگوی دفاع مدنی با اشاره به همکاری مداوم با سازمان هواشناسی و لرزه‌نگاری تصریح کرد که اطلاعات لازم به صورت مستمر دریافت می‌شود و پس از ارزیابی خطرات، تیم‌های امدادی برای مقابله با هرگونه حادثه‌ی احتمالی در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرند.



آمار قربانیان شنا و غرق‌شدگی

سرکوت کارش اظهار داشت که در سال ۲۰۲۵ در سراسر اقلیم کوردستان ۶۸ نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند. از این تعداد، ۲۶ نفر مربوط به محدوده‌ی استان اربیل بوده‌اند که اکثر آن‌ها در رودخانه‌ی زاب بزرگ در محدوده‌ی شهرک خبات غرق شده‌اند. طبق داده‌های موجود، بیشتر قربانیان جوان و در رده‌ی سنی ۱۵ تا ۲۰ سال بوده‌اند.

وی تأکید کرد که علت اصلی این حوادث، عدم پایبندی به دستورالعمل‌ها بوده است؛ این در حالی است که در مناطق مذکور تابلوهای هشداردهنده و ممنوعیت شنا به سه زبان نصب شده است.



جزئیات آماری حوادث سال ۲۰۲۵

طبق گزارش رسمی، آمار حوادث به شرح زیر است:

- مجموع حوادث گوناگون: ۱۲،۳۴۵ مورد.

- حوادث آتش‌سوزی: ۹،۴۰۲ مورد.

- حوادث سیل: ۵۰۸ مورد.

- مجموع جان‌باختگان حوادث: ۸۵ نفر.

- جان‌باختگان ناشی از غرق‌شدگی: ۶۸ نفر.

- نجات‌یافتگان: ۱،۱۲۶ شهروند (شامل ۲۲ مورد نجات از غرق‌شدگی).

- جان‌باختگان کادر دفاع مدنی: ۲ نفر.

- مصدومیت افسران و کارکنان دفاع مدنی: ۱۸ نفر.

در پایان گزارش اشاره شده است که تیم‌های دفاع مدنی موفق شده‌اند در جریان حوادث مختلف در سراسر اقلیم کوردستان، جان ۱،۱۲۶ شهروند را از خطر حتمی نجات دهند.

