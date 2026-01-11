بازداشت سه تن از نیروهای پیشمرگهی کوردستان توسط ارتش عراق
مشاور استاندار صلاحالدین: بهانهی ارتش برای این اقدام «حمل سلاح» بوده است
ارتش عراق سه تن از نیروهای پیشمرگهی کوردستان را در منطقهی خورماتو بازداشت کرد.
کاوه شیخانی، مشاور استاندار صلاحالدین، در گفتوگو با هیمن دلو، خبرنگار کوردستان۲۴، اظهار داشت که نیروهای ارتش عراق روز یکشنبه، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۱ دی ۱۴۰۳)، در ایستبازرسی «خدر ولی» در محدودهی خورماتو، اقدام به بازداشت سه پیشمرگهی لیوای ۹ کردهاند.
اسامی بازداشتشدگان
طبق اطلاعات موجود، این سه پیشمرگه اهل شهر اربیل هستند و اسامی آنها به شرح زیر است:
۱. درباز محمد
۲. جمعه حمه عبدالرحمن
۳. عمر جلال عبدالرحمن
به گفتهی شیخانی، این نیروهای پیشمرگه در حال بازگشت از محل خدمت رسمی خود بودهاند و بهانهی بازداشت آنها «حمل سلاح» عنوان شده است. وی همچنین تأکید کرد که رایزنیها با طرفهای ذیربط در منطقه برای آزادی این افراد در جریان است.