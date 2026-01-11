اخبار

حمله‌ی گسترده‌ی آمریکا به مواضع داعش در سوریه

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از اجرای حملات هوایی وسیع علیه پایگاه‌های داعش در سوریه خبر داد

 فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که ظهر روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا، با همکاری نیروهای مشترک، مجموعه‌ای از حملات بزرگ و گسترده را علیه پایگاه‌ها و مقرهای گروه داعش در مناطق مختلف سوریه انجام داده است.

این حملات در چارچوب عملیات «Hawkeye Strike» (ضربه شاهین) و با هدف ریشه‌کنی تروریسم در منطقه صورت گرفت.
 
فرمان مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا
این عملیات نظامی بنا به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و در پاسخ به حمله‌ی خونین داعش در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ در منطقه‌ی تدمر انجام شد. در آن حمله که از طریق یک کمین علیه نیروهای آمریکا و سوریه صورت گرفت، دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی جان باختند.
 عملیات «ضربه شاهین» به عنوان واکنشی به آن رویداد، در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ اعلام شد و حملات امروز بخشی از این طرح محسوب می‌شود. هدف از این حملات، حفاظت از سربازان آمریکا و نیروهای مشترک و جلوگیری از هرگونه حمله‌ی تروریستی در آینده عنوان شده است.
 
هشدار شدید واشنگتن
ارتش و نیروهای ائتلاف تأکید کردند که به پیگرد و هدف قرار دادن تروریست‌هایی که قصد آسیب رساندن به آمریکا را دارند، ادامه خواهند داد. فرماندهی مرکزی آمریکا پیامی قاطع خطاب به گروه‌های تروریستی صادر کرد: «هر طرفی که به سربازان ما حمله کند، در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، پیدا و نابود خواهد شد.» واشنگتن تأکید کرد که هیچ تروریستی نمی‌تواند از چنگال عدالت بگریزد و هزینه‌ی آسیب رساندن به نیروهای آمریکایی بسیار سنگین خواهد بود.

 
مصطفی ابراهیم ,