فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از اجرای حملات هوایی وسیع علیه پایگاه‌های داعش در سوریه خبر داد

2 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که ظهر روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا، با همکاری نیروهای مشترک، مجموعه‌ای از حملات بزرگ و گسترده را علیه پایگاه‌ها و مقرهای گروه داعش در مناطق مختلف سوریه انجام داده است.

این حملات در چارچوب عملیات «Hawkeye Strike» (ضربه شاهین) و با هدف ریشه‌کنی تروریسم در منطقه صورت گرفت.



فرمان مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا

این عملیات نظامی بنا به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و در پاسخ به حمله‌ی خونین داعش در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ در منطقه‌ی تدمر انجام شد. در آن حمله که از طریق یک کمین علیه نیروهای آمریکا و سوریه صورت گرفت، دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی جان باختند.

عملیات «ضربه شاهین» به عنوان واکنشی به آن رویداد، در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ اعلام شد و حملات امروز بخشی از این طرح محسوب می‌شود. هدف از این حملات، حفاظت از سربازان آمریکا و نیروهای مشترک و جلوگیری از هرگونه حمله‌ی تروریستی در آینده عنوان شده است.



هشدار شدید واشنگتن

ارتش و نیروهای ائتلاف تأکید کردند که به پیگرد و هدف قرار دادن تروریست‌هایی که قصد آسیب رساندن به آمریکا را دارند، ادامه خواهند داد. فرماندهی مرکزی آمریکا پیامی قاطع خطاب به گروه‌های تروریستی صادر کرد: «هر طرفی که به سربازان ما حمله کند، در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، پیدا و نابود خواهد شد.» واشنگتن تأکید کرد که هیچ تروریستی نمی‌تواند از چنگال عدالت بگریزد و هزینه‌ی آسیب رساندن به نیروهای آمریکایی بسیار سنگین خواهد بود.