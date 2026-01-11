به علت مهگرفتگی تمام پروازهای رفت و برگشت در فرودگاه بینالمللی سلیمانیه متوقف شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر رسانه و ارتباطات فرودگاه بینالمللی سلیمانیه، اعلام کرد که به علت شرایط جوی نامساعد و مهگرفتگی، تمام پروازهای رفت و برگشت در این فرودگاه، متوقف شدهاند.
دانا محمد، مدیر رسانه و ارتباطات فرودگاه بینالمللی سلیمانیه، به کوردستان۲۴ گفت که به علت مهگرفتگی شدید، تا ساعت ۲۳ امروز یکشنبه ۱۱ ژانویه، تمام پروازهای رفت و برگشت در این فرودگاه متوقف شدهاند و پس از عادی شدن اوضاع، سفرهای پروازی از سر گرفته میشوند.
او همچنین از لغو دو پرواز از فردوگاه استانبول به سلیمانیه، خبر داد.
ب.ن