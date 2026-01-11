1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – استاندار اربیل، اعلام کرد که نمایشگاه محصولات تولید سوریه که قرار بود تا پایان ماه میلادی جاری در اربیل برگزار شود، لغو شده است.

امروز یکشنبه ۱۱ ژانویه، امید خوشناو، استاندار اربیل، اعلام کرد که اگرچه قرار بود در تاریخ ۲۶ ماه میلادی جاری، نمایشگاهی برای عرضه محصولات تولید کشور سوریه در نمایشگاه بین‌المللی اربیل برگزار شود، اما تصمیم به الغای آن گرفته شده است.

قرار بود این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۶ ژانویه زیر عنوان مشارکت در نمایشگاه تولیدات سوریه، در اربیل، برپا باشد.

برگزاری این نمایشگاه توسط سازمان نمایشگا‌ه‌ها و اتاق صنعت دمشق و حلب، برنامه‌ریزی شده بود.

ب.ن