1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرستاده آلمان به خاورمیانه، از توافق آتش‌بس و خروج نیروهای آسایش حلب از آن شهر استقبال کرد و خواستار ازسرگیری مذاکرات دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک شد.

یکشنبه ۱۱ ژانویه، توبیاس تونکل، فرستاده وزارت خارجه آلمان به خاورمیانه، در شبکه اجتماعی ایکس، در خصوص آتش‌بس حلب، پیامی منتشر کرد و گفت که از توقف درگیری در حلب و عقب‌نشینی نیروهای آسایش حلب از منطقه، استقبال می‌کند.

او از دولت دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک خواست که فورا مذاکرات را از سر گیرند و بدون تاخیر به توافق ۱۰ مارس پایبند باشند، که به گفته وی در حال حاضر از هر موضوع دیگری مهم‌تر است.

توبیاس افزود: افرادی که به شهروندان غیرنظامی حمله کرده‌اند، باید تحت پیگرد قرار گیرند.

امروز یکشنبه، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که برای حفظ جان شهروندان و با میانجیگری بین‌المللی در خصوص آتش‌بس و انتقال جنگجویان، مجروحان و غیرنظامیان محاصره شده در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه به مناطق شمال و شرق سوریه، به توافق رسیده‌اند.

این در حالی است که در مدت پنج روز گذشته، ارتش عربی سوریه با استفاده از سلاح سنگین و گسیل هزاران سرباز به محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حمله کرد و نیروهای آسایش حلب با تعداد اندک سربازان خود در برابر حملات مقاومت کردند.

