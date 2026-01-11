افتتاح «مدرسه‌ی کوردستان» در شهر لوون بلژیک؛ تلاشی برای حفظ هویت ملی در غربت

1 ساعت پیش

برای نخستین بار در شهر لوون بلژیک، با همت گروهی از معلمان و فعالان کورد و با هدف صیانت از زبان و فرهنگ کوردی در خارج از کشور، یک مدرسه‌ی ابتدایی با نام «مدرسه‌ی کوردستان» گشایش یافت.

هدف اصلی از تأسیس این مرکز آموزشی، تدریس زبان کوردی به عنوان زبان مادری به کودکان کورد ساکن خارج از کشور است. این اقدام با هدف جلوگیری از فراموشی هویت ملی و توانمندسازی کودکان برای خواندن و نوشتن به زبان مادری صورت گرفته است؛ هرچند که این دانش‌آموزان در مدارس رسمی بلژیک به زبان رسمی آن کشور تحصیل می‌کنند.

شادیه سلیم، یکی از معلمان این مدرسه، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «این زیباترین پروژه‌ای است که تاکنون در بلژیک ارائه شده است. نسل‌های پیش از این کودکان با الفبای کوردی آشنایی ندارند و اگر کسی بگوید کورد هستم اما نتواند به زبان خود بنویسد، این موضوع برای سال‌های آینده فاجعه‌بار خواهد بود.»

ناسکی نصیر، معلم دیگر این مدرسه، نیز ضمن قدردانی از حامیان طرح گفت: «از کنفدراسیون دیاسپورای کوردستانی که در تأسیس این مدرسه ما را یاری کردند، بسیار سپاسگزاریم و به آینده امید فراوانی داریم.»

شیوه حسین، مادری که دو فرزند خود را در این مدرسه ثبت‌نام کرده است، ابراز داشت: «از این ابتکار بسیار خرسندیم؛ ما می‌خواهیم فرزندانمان در اینجا کلمات، حروف و زبان کوردی را بیاموزند و با فرهنگ خود آشنا شوند.»

همچنین پولین، مادر بلژیکی که همسری کورد دارد، با اشاره به اهمیت یادگیری زبان پدری برای فرزندانش تصریح کرد: «بسیار مهم است که کودکانمان زبان پدرشان را به‌خوبی بیاموزند تا هنگامی که به کوردستان بازمی‌گردند، دچار مشکل عدم درک زبان نشوند.»

فعالیت‌های این مدرسه تنها به آموزش زبان محدود نمی‌شود، بلکه تلاشی برای ارتقای روحیه‌ی میهنی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاس‌های هنر، موسیقی و فعالیت‌های متنوع دیگر است.

در حال حاضر، این مدرسه دارای ۵۰ دانش‌آموز و ۴ معلم است. مؤسسان مدرسه با اشاره به کمبود فضای آموزشی مناسب و کوچک بودن کلاس‌ها نسبت به تعداد دانش‌آموزان، اعلام کرده‌اند که مشکل اصلی آنان فقدان ساختمان مناسب است. از این‌رو، آنان از وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان درخواست کرده‌اند تا در این زمینه یاری‌گر آنان باشد.

