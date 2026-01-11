هسد: سد ترشین مورد حملات پهپادی قرار گرفت

بیانیه‌ی نیروهای دموکراتیک سوریە به حملات گسترده‌ی پهپادی و توپخانه‌ای به سد تشرین پرداخته است

41 دقیقه پیش

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه‌ی دموکرات (هسد)، بامداد امروز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وخامت اوضاع امنیتی در اطراف سد تشرین هشدار داد.

بر اساس بیانیه‌ی منتشرشده، آسمان منطقه و اطراف سد تشرین شاهد فعالیت شدید پهپادهای انتحاری بوده است. طبق اعلام هسدی، این پهپادها متعلق به گروه‌ها و شبه‌نظامیان مسلحی هستند که به دولت دمشق وفاداری دارند. هم‌زمان با حملات پهپادی، این مناطق هدف بمباران‌های سنگین توپخانه‌ای توسط همان نیروها قرار گرفته است.

در ادامه‌ی بیانیه آمده است که هم‌زمان با این درگیری‌ها، جنگنده‌های ارتش ترکیه نیز به‌صورت گسترده بر فراز منطقه به پرواز درآمده و اوضاع را رصد می‌کنند؛ امری که موجب افزایش تنش‌ها در منطقه شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای سوریه‌ی دموکرات (SDF) در پایان تأکید کرده است که نیروهایشان در نهایت آمادگی به سر می‌برند و تحولات میدانی و تحرکات نظامی در منطقه را به‌دقت تحت نظر دارند.