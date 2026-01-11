رئیسجمهور آمریکا: من رئیسجمهور موقت ونزوئلا هستم
ترامپ میگوید دولتش همکاری مناسبی با رهبری جدید ونزوئلا دارد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اقدامی تازه که واکنشهای بسیاری را در پی داشت، تصویری از صفحهی ویکیپدیای خود را در پلتفرم «تروث سوشیال» منتشر کرد که در آن وی به عنوان «رئیسجمهور موقت ونزوئلا» معرفی شده است.
رئیسجمهور آمریکا علیرغم انتشار این پست، در هواپیمای «ایر فورس وان» به روزنامهنگاران اعلام کرد که دولت وی همکاری مناسبی با رهبری جدید ونزوئلا دارد. وی در این باره اظهار داشت: «امور با ونزوئلا بسیار خوب پیش میرود و ما هماهنگی خوبی با رهبری آنان داریم.» همچنین نامبرده آمادگی خود را برای دیدار با دلسی رودریگز در آینده ابراز کرد.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در خصوص مدتزمان تداوم تأثیرگذاری ایالات متحده بر وضعیت ونزوئلا خاطرنشان کرد که نظارت بر وضعیت آن کشور و تسهیل انتقال قدرت، اقدامی کوتاهمدت نیست. رایت در گفتوگو با شبکهی «سیبیاس نیوز» گفت: «این پروسه ممکن است یک سال، دو سال یا حتی بیشتر به طول انجامد.»
این اقدام رئیسجمهور آمریکا بهعنوان اشارهای کنایهآمیز به مشروعیت دلسی رودریگز، معاون پیشین نیکلاس مادورو، قلمداد میشود. شایان ذکر است که رودریگز پس از آنکه مادورو و همسرش در تاریخ ۳ ژانویه (۱۳ دی) توسط نیروهای ویژهی آمریکا بازداشت شدند، قدرت موقت این کشور را در دست گرفت.