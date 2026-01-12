مسابقه‌ی «مادران کوردزبان» با هدف ترویج مکالمه به زبان مادری در میان خانواده‌ها و کودکان در شهر دیاربکر برگزار شد

3 ساعت پیش

«انجمن زنان کورد» در شهر دیاربکر، با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره‌ی اهمیت تکلم به زبان کوردی، مسابقه‌ای را تحت عنوان «مادران کوردزبان» برگزار کرد.

در این رویداد فرهنگی، مادران شرکت‌کننده ویدیوهایی از مکالمه‌ی خود با فرزندانشان به زبان کوردی را ضبط و برای هیئت داوران ارسال کردند. در پایان، طی مراسمی ویژه، جوایزی به مادران و کودکان برگزیده اهدا شد.

برگزارکنندگان این مسابقه تأکید کردند که هدف اصلی آنان، ترویج فرهنگ گفت‌وگو به زبان مادری در میان خانواده‌های جامعه‌ی کوردی است. آنان قصد دارند برگزاری چنین فعالیت‌هایی را به‌صورت مستمر ادامه دهند.

اوین آزاد، مسئول عمومی «انجمن زنان کورد»، در این‌باره اظهار داشت: «ما قصد داریم این ابتکار را به‌عنوان یک مسابقه‌ی سریالی و ادامه‌دار پیگیری کنیم.»

در مراسم اهدای جوایز، کودکان شرکت‌کننده با اجرای ترانه‌های کوردی، شور و اشتیاق خود را ابراز کردند. مادران حاضر نیز بر این نکته تأکید ورزیدند که آموزش زبان کوردی به فرزندان و صحبت کردن با آنان به این زبان، مسئولیت هر خانواده‌ی کوردی است.

یکی از مادران با استناد به سخنی از جلادت بدرخان، گفت: «لباس‌های روی بدن ما متعلق به مردم است، اما زبان ما، پوست بدن ماست.»

«انجمن زنان کورد» (Komeleya Jinên Kurd)، سازمانی مدنی در دیاربکر است که در حوزه‌ی حقوق زنان و حفاظت از فرهنگ و زبان کوردی فعالیت می‌کند. برگزاری این رویداد در حالی صورت می‌گیرد که زبان کوردی در ترکیه و شمال کوردستان با چالش‌های حقوقی و اجتماعی متعددی روبه‌روست. با وجود اینکه زبان کوردی یکی از زبان‌های زنده‌ی منطقه است و ده‌ها میلیون گویشور دارد، در سیستم رسمی آموزشی جایگاه شایسته‌ای ندارد. چنین فعالیت‌های مدنی، تلاشی برای پاسداری و توسعه‌ی این زبان در میان نسل جدید محسوب می‌شود.