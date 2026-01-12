لغو بیش از ۱۰۰ پرواز فرودگاه استانبول به دلیل شرایط نامساعد جوی
بارش برف فرودگاه استانبول را با مشکل مواجه کرد
شرکتهای هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، پگاسوس و ایجت اعلام کردند که به دلیل بارش برف و کاهش دید، پروازهای متعددی را در روز دوشنبه لغو کردهاند.
یحیی اوستون، مسئول روابط عمومی خطوط هوایی ترکیه (THY)، در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که به دلیل موج بارش برف و بارانی که روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، استانبول را تحت تأثیر قرار داده است، ناچار به لغو ۵۴ پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه بینالمللی استانبول شدهاند.
وی خاطرنشان کرد که این تصمیم بر اساس توصیهی کمیتهی هواشناسی (MADKOM) و بهمنظور حفظ ایمنی مسافران اتخاذ شده است.
از سوی دیگر، محمد یشیلکایا، مشاور رسانهای شرکت «ایجت»، اعلام کرد که به دلیل مشابه، ۲۴ پرواز این شرکت در فرودگاه «صبیحه گوکچن» که قرار بود روز دوشنبه انجام شود، لغو شده است.
همچنین شرکت پگاسوس در وبسایت رسمی خود خبر داد که بر اثر شرایط نامساعد جوی، ۴۶ پرواز خود را باطل کرده است. این شرکت از مسافران درخواست کرد پیش از عزیمت به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق وبسایت یا اپلیکیشن رسمی بررسی کنند.
موج سرما، باران و وزش باد شدید که از عصر یکشنبه استانبول را فراگرفته، تأثیر مستقیمی بر ترافیک هوایی ترکیه داشته است. این اختلالات به پروازهای منطقهای نیز سرایت کرده است؛ چنانکه دانا محمد، مدیر اطلاعرسانی و روابط عمومی فرودگاه سلیمانیه، به کوردستان۲۴ اعلام کرد: «به دلیل مه غلیظ، تمام پروازهای فرودگاه سلیمانیه متوقف شدهاند که در این میان، دو پرواز مسیر استانبول به سلیمانیه متعلق به شرکتهای ایجت و ترکیش ایرلاینز نیز لغو شدهاند.»