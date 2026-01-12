پرزیدنت بارزانی برای باشگاه آمد اسپورت آرزوی موفقیت کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی از یک هیئت گروه مدیریتی باشگاه ورزشی آمد اسپورت، استقبال و تاکید کرد که ورزش نقشی مهم در رساندن پیام صلح و برادری دارد.

بارگاه بارزانی، اعلام کرد که روز دوشنبه ۱۲ ژانویه، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از یک هیئت گروه مدیریتی باشگاه ورزشی آمد اسپورت به ریاست ناهید ارَن، رئیس باشگاه استقبال کرد.

در این دیدار، هیئت مهمان مختصری از فعالیت‌های ورزشی آمد اسپورت را به پرزیدنت بارزانی ارایه کرد. این باشگاه یکی از باشگاه‌های برتر کشور ترکیه است.

هیئت مهمان همچنین اهمیت دادن اقلیم کوردستان به توسعه ورزش را ارج نهاد.

پرزیدنت بارزانی نیز به هیئت مهمان خیرمقدم گفت و اظهار داشت: ورزش نقش مهم و چشمگیری در رساندن پیام صلح و برادری دارد.

پرزیدنت بارزانی همچنین از رئيس و گروه مدیریتی و بازیکنان و هواداران این باشگاه تقدیر کرد و برای آنها در آینده آرزوی موفقیت کرد.

ب.ن