پرزیدنت بارزانی پیامی منتشر کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی درباره اوضاع مربوط به حلب پیامی منتشر کرد.
متن پیام
به نام خداوند بخشنده و مهربان
در واکنش به حوادث چند روز گذشته در شهر حلب، متاسفانه در برخی پایگاه رسانهای و شبکههای اجتماعی و مراکز دیگر، هجمهای علیه شهروندان عرب سوری که در اقلیم کوردستان زندگی میکنند، دیده میشود.
این گونه هجمات و رفتارها مناسب نیستند و به هیچ عنوان با اصول و ارزشهای مردم کوردستان مطابقت ندارند و علیه سیاست و دیدگاه کلی نهادهای اقلیم کوردستان هستند.
در واقع نباید به خاطر جنایت انجام شده توسط افرادی، افراد دیگری را مجازات کرد که هیچ ارتباطی با آن جنایت نداشتهاند.
باید به پناهندگان و شهروندان عرب سوری که به اقلیم کوردستان پناه آوردهاند و اینجا زندگی میکنند، احترام گذاشت و باید این هجمه نابهجا را پایان داد و جهات مربوطه از تکرار این گونه رفتارها جلوگیری کنند.
مسعود بارزانی
۱۲ ژانویه ۲۰۲۶
ب.ن